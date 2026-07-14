Trump cancela el cobro de la tasa del 20 % a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 14 de julio de 2026, que no cobrará la tasa del 20 % que había propuesto para facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

En su lugar, los países del Golfo Pérsico se comprometieron a invertir en Estados Unidos.

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Acuerdos comerciales en lugar de tasas

Trump detalló en la red Truth Social que, tras conversaciones productivas con líderes de Oriente Medio, decidió sustituir la tasa de reembolso del 20 % por acuerdos comerciales y de inversión. Estos acuerdos se realizarán entre los distintos Estados del Golfo y Estados Unidos, indica EFE.

Bloqueo naval y acusaciones a Irán

A pesar de cancelar la tasa, Trump había anunciado previamente que reimpondría un bloqueo naval contra buques que salgan o lleguen a puertos iraníes. Además, mencionó que cobraría un impuesto del 20 % a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.

En su mensaje, el mandatario afirmó: “El estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán”, acusando al liderazgo iraní de ser “mentiroso, violento y malicioso”. También añadió que se impondrá un bloqueo total solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes o que transporten carga relacionada con Irán, indica EFE.

Reacción de Irán ante las declaraciones de Trump

El Ejército iraní respondió asegurando que sus Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” sobre el estrecho de Ormuz, después de que Trump se proclamara como el “guardián” de este paso marítimo clave para el comercio mundial de crudo.

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Tensiones en el golfo Pérsico

Desde la semana pasada, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques en el golfo Pérsico. Esta situación puso fin al alto el fuego pactado en un memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio, cuyo objetivo era poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho.

Con información de EFE