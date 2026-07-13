Irán advierte que no permitirá que EE.UU. ‘interfiera’ en Ormuz

El Ejército iraní advirtió que no permitirá, “bajo ninguna circunstancia”, que Estados Unidos “interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz”.

Esta declaración surge como respuesta a los comentarios del presidente Donald Trump, quien afirmó que se convertirá en el “guardián” de este paso marítimo.

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Reacción del Comando Unificado Khatam al-Anbiya

El portavoz del Comando Unificado Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, aseguró que, “tras las advertencias previas, bajo ninguna circunstancia permitiremos que Estados Unidos interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz”.

Este mensaje resalta la firme postura de Irán frente a las acciones estadounidenses en la región.

Peligros para la seguridad regional y el comercio internacional

Zolfaghari añadió que las “fechorías” y el “repetido aventurerismo” de Estados Unidos han puesto en grave peligro la seguridad regional, así como el comercio internacional en Ormuz.

Este estrecho es vital para el tránsito de petroleros y buques mercantes, lo que lo convierte en un punto estratégico en el conflicto actual.

Reacción ante perturbaciones e inseguridad

Además, subrayó que las fuerzas armadas de la República Islámica “reaccionarían con severidad” ante cualquier “perturbación e inseguridad” provocada por unidades estadounidenses en el paso de buques mercantes y petroleros.

Esto incluye cualquier acción fuera de las rutas designadas por Irán y sin autorización de sus Fuerzas Armadas.

Aviso a los países de la región

El Comando Unificado Khatam al-Anbia también advirtió a los países vecinos que cualquier cooperación logística o apoyo a las unidades del ejército estadounidense será considerado por Irán como “una guerra contra la soberanía y la seguridad nacional”.

La responsabilidad por cualquier situación de inseguridad y por la propagación de la guerra en la región recaerá sobre Estados Unidos y aquellos países que colaboren con su ejército.

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Contexto del conflicto con EE.UU.

Este comunicado del Ejército iraní se produce tras las declaraciones de Donald Trump, quien mencionó que su país se convertirá en el “guardián” del estrecho de Ormuz.

Además, aseguró que Washington debería ser compensado por proteger esta vía comercial estratégica, lo que intensifica aún más el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Con información de EFE