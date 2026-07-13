Trump dice que EE.UU. se convertirá en el ‘guardián’ de Ormuz

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 13 de julio de 2026, que su país asumirá el rol de “guardián” del estrecho de Ormuz.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump afirmó que Washington debería recibir compensación por proteger esta vía comercial estratégica, actualmente en el centro del conflicto con Irán.

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Compensación por la protección del tráfico de crudo

Trump destacó que Estados Unidos debería ser remunerado por su labor, ya que las “otras naciones” que se benefician del tráfico de crudo mundial, donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo global, son “muy ricas”.

Afirmó: “No se puede esperar que hagamos eso gratis. Lo que queremos es que se nos reembolse por poner a nuestra gente en peligro”.

Escalada del conflicto con Irán

El mandatario acusó a Teherán de romper un acuerdo para finalizar el conflicto, el cual se intensificó tras la decisión de Trump de declarar roto el alto el fuego.

Esto ocurrió después de que las fuerzas estadounidenses bombardearan objetivos iraníes en respuesta a ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

Acciones militares contra Irán

Trump mencionó: “Les golpeamos con mucha fuerza anoche. Cada vez que envían un dron, les golpeamos con mucha fuerza”. Además, aseguró que había un acuerdo previo que Irán rompió. “Hemos tenido diez acuerdos con esta gente; así que simplemente vamos a golpearlos con mucha fuerza”, insistió.

Reacciones de Irán y la situación regional

En respuesta a las acciones estadounidenses, Teherán bombardeó varios países aliados de Washington, incluyendo Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos. Además, Irán declaró cerrada la vía marítima “hasta nuevo aviso”.

Nueva ofensiva estadounidense

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva contra Irán durante la noche del domingo con el objetivo de “seguir mermando” la capacidad de Teherán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central estadounidense (Centcom) especificó que los objetivos incluían instalaciones de misiles y drones iraníes, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

Con información de EFE