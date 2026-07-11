Precios de combustibles bajan en Ecuador a partir de este domingo

A partir de las 00:00 horas del domingo 12 de julio de 2026, los precios sugeridos de las gasolinas Extra, Ecopaís, Súper y el Diésel Premium experimentan una reducción tras reformas al mecanismo de estabilización.

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Ajuste en el mecanismo de compensación

El Gobierno Nacional oficializó una reforma en el esquema de estabilización de costos para los combustibles. Esta medida busca mitigar el impacto de las fluctuaciones extraordinarias registradas en el mercado internacional.

La decisión responde a un mecanismo excepcional, diseñado bajo el Decreto 444, que permite ajustar los valores cuando se cumplen condiciones específicas de volatilidad global.

Según el análisis técnico, esta medida es posible gracias al cumplimiento simultáneo de parámetros relacionados con la variación acumulada del Precio Paridad de Importación (PPI) y el comportamiento de las bandas de precios vigentes en el país.

Con esta actualización, el Ejecutivo busca reducir la presión sobre los costos de los derivados del petróleo para los consumidores ecuatorianos. Así, mantiene la estabilidad del sistema de bandas para el diésel y las gasolinas de bajo octanaje.

Nuevos valores vigentes en las estaciones de servicio

La vigencia de estos precios se mantendrá hasta el 11 de agosto de 2026. A continuación, se detallan los ajustes reportados por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camdeppe):

Gasolina Súper: El precio sugerido por galón baja de 5,70 a 5,61 dólares . Esta reducción responde a la naturaleza liberalizada de este combustible, cuyo valor es referencial y depende del comportamiento del crudo WTI en los mercados internacionales.

El precio sugerido por galón baja de . Esta reducción responde a la naturaleza liberalizada de este combustible, cuyo valor es referencial y depende del comportamiento del crudo WTI en los mercados internacionales. Gasolinas Extra y Ecopaís: El costo por galón disminuye de 3,312 a 3,265 dólares.

El costo por galón disminuye de dólares. Diésel Premium: El valor se ajusta a la baja, pasando de 3,251 a 3,204 dólares por galón.

📌#ComunicadoOficial



La Agencia de Regulación y Control de Hicrocarburos informa a la ciudadanía el precio de las gasolinas extra, ecopaís y diésel premium, para el periodo 12 de julio al 11 de agosto de 2026.#combustible #hidrocarburos #gasolina #diésel pic.twitter.com/nBhsMm0rBQ — Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (@ARCH_Ec) July 12, 2026

Es importante recordar que, en el caso de la gasolina Súper, al estar liberalizado su precio desde diciembre de 2018, los valores finales pueden variar según la estación de servicio y las proyecciones de ganancia de cada comercializadora.

Por otro lado, los combustibles subsidiados continúan bajo el sistema de bandas, que limita la fluctuación mensual para proteger la economía familiar.

Informe extra: Precio de los combustibles

¿Hasta qué fecha estarán vigentes estos precios en Ecuador?

Los valores ajustados rigen desde las 00:00 del 12 de julio de 2026 y se mantendrán vigentes hasta el próximo 11 de agosto de 2026.

¿Por qué bajó el precio de la gasolina Súper?

El precio de la Súper es sugerido y se fija bajo un esquema de libre mercado, tomando como referencia internacional la cotización del crudo West Texas Intermediate (WTI).

¿Cómo funciona el sistema de bandas para los combustibles?

Es un mecanismo que impide que los precios finales de la gasolina Extra, Ecopaís y Diésel suban más del 5 % o bajen más del 10 % en cada periodo mensual, garantizando estabilidad.

¿Por qué el Gobierno aplicó una baja extraordinaria?

Se activó un mecanismo excepcional para responder a escenarios de alta volatilidad global, cumpliendo con criterios técnicos de disminución en el Precio Paridad de Importación (PPI).

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