Videos registran movimiento del sismo que deja 22 fallecidos en Afganistán

Las autoridades afganas elevaron este martes 18 de enero del 2022 a 22 el número de muertos tras un terremoto de 5.3 grados ocurrido el lunes en un área rural de la provincia de Badghis, en el noroeste de Afganistán, que dejó además cerca de un millar de viviendas destruidas, en su mayoría endebles casas de adobe.

“Con gran tristeza, debo decir que 22 personas han muerto y 800 viviendas quedaron destruidas en diferentes distritos de la provincia de Badghis, especialmente en Qadis“, indicó el portavoz del Gobierno talibán Bilal Karimi.

Las labores de asistencia a los damnificados continúan en el lugar y la Administración del Gobierno ha pedido a “todas las agencias relevantes y al Ministerio de Gestión de Desastres que se comuniquen con las familias afectadas para brindar asistencia de emergencia en el área”, dijo el portavoz.

