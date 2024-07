Un soldado colombiano murió en Ucrania, en medio de la guerra con Rusia. Luis Javier Cardona Isaza, natal de Pereira, se sumó a otros mercenarios que han viajado a Europa del Este y han perdido la vida. Él dejó un testimonio en video.

En Ucrania, un soldado colombiano fue abatido

Las cifras de soldados muertos no son claras. Para agosto de 2023, estimaciones de Estados Unidos, conocidas por el diario The New York Times, indicaban que alrededor de 120.000 militares rusos y 70.000 de las tropas ucranianas habían muerto.

La Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania lamentó la partida del pereirano. “Nuestro querido hermano colombiano Luis Javier Cardona Isaza, quien había estado sirviendo en Ucrania como voluntario sucumbió en el campo de batalla”, dijo en un obituario. Las autoridades rusas aseguraron que murió en la región ucraniana de Zaporiyia en combates con sus soldados.

De hecho, la Embajada de Rusia en Sudáfrica difundió un mensaje que Cardona había dejado en un video. “Advierte a quienes estén considerando viajar a la zona de conflicto que deben ser plenamente conscientes de los riesgos y sacrificios que implica estar en una guerra activa”, señaló en su cuenta oficial de la red X.

La reflexión del soldado colombiano en Ucrania quedó en video

En el audiovisual mencionado, el colombiano les hizo una reflexión a quienes planean ser mercenarios.

“Recuerden, esos que están pensando en llegar aquí a Ucrania, sépanlo y entiéndalo, que vienen es a una guerra. No vienen de paseo“, contó.

Aunque dijo que el pago llegaba a los 19 millones de pesos (4754,75 dólares la cambio de julio de 2014) , reconoció que la vida se estaba poniendo en riesgo: “Muchos tienen la posibilidad de volver a casa, otros no cuentan con la misma suerte”.

“Antes de tomar esta decisión, piénsenlo muy bien porque ya cuando estén aquí no es muy factible devolverse porque se asustaron o no aguantaron”, sentenció.

Sus palabras son similares a las de Diego Andrés Vargas, un santandereano, quien en otro video brindó un consejo: “No venga acá por necesidad, ni porque le gusta. Acá va a encontrar la muerte. (…) Acá sus cuerpos quedan botados en las trincheras y ni siquiera los recuperan”.

Colombianos en la guerra de Ucrania

En junio de 2024, Roy Barreras, embajador de Colombia en Reino Unido, reveló que calculaba que hay 51 “colombianos muertos que se han ido como mercenarios a Ucrania“.

“Lo que implica una tragedia y una pésima decisión porque es muy lamentable que alguien decida alquilarse para matar por dinero en una guerra ajena. La profesión de mercenario es miserable y es una trampa mortal”, afirmó en una entrevista con EL TIEMPO.

“Lo que les pagan no les alcanza ni siquiera para la repatriación de sus cadáveres. Así que los están usando como carne de cañón”.

Solo en julio, el obituario de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania anunciaba, además del deceso de Cardona, las muertes de los siguientes colombianos: