Una réplica de 4,2 remece la zona afectada por terremoto en Ayacucho, Perú

Tras el fuerte terremoto en Ayacucho de magnitud 7,2 registrado a las 13:00 de este jueves 20 de agosto de 2026, las autoridades peruanas emitieron un balance detallado sobre las afectaciones en varias localidades del sur del país.

Según informa EFE, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que a las 16:30 (hora local) se produjo una réplica de magnitud 4,2 con epicentro a 28 kilómetros al norte de Coracora y a una profundidad focal de 108 kilómetros, similar a la del sismo principal.

Personas afectadas por el terremoto en Ayacucho

Según reporta EFE, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó que el sismo dejó dos personas afectadas en Coracora, quienes resultaron lesionadas al momento de evacuar los inmuebles donde se encontraban.

El funcionario precisó que hasta el momento no se reportan daños a la salud ni afectaciones directas de gravedad a personas a causa del evento, señalando que la profundidad superior a los 100 kilómetros evitó consecuencias críticas, aunque se mantiene un monitoreo constante para consolidar información validada.

Balance de daños en viviendas y centros educativos

De acuerdo con información de EFE, el reporte preliminar del Indeci contabiliza ocho casas afectadas en la localidad de Puquio, 12 viviendas y un centro de salud dañados en Puyo, y dos inmuebles residenciales junto a un plantel educativo con perjuicios en San Pedro.

Asimismo, en Coracora se registraron afectaciones en cinco institutos educativos y deslizamientos de tierra en un cerro local y en Chancas, mientras que en Cotaruse se constató un instituto educativo dañado y continúan las evaluaciones técnicas en jurisdicciones como Upahuacho.

Impacto en infraestructuras de Ayacucho y Cusco

En el ámbito hospitalario y judicial, según informa EFE, el Indeci confirmó perjuicios en tres instituciones sanitarias en Ayacucho.

Por su parte, en la vecina región del Cusco se registraron afectaciones en las instalaciones del Hospital Regional y en la sede del Palacio del Poder Judicial.

Frente a publicaciones en plataformas digitales, Vásquez advirtió que han circulado fotografías que no corresponden a la emergencia, por lo que exhortó a la ciudadanía a informarse exclusivamente por canales oficiales.

Despliegue ministerial y comisiones del Gobierno

Ante el escenario sísmico, el primer ministro de Perú, Luis Galarreta, anunció en el pleno de la Cámara de Diputados —mientras exponía las directrices de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori— que el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, se traslada de inmediato a Ayacucho para coordinar las labores de asistencia.

Según información de EFE, el gabinete dispuso además el viaje del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, hacia Arequipa por aluviones de lodo recientes, y del titular de Producción, Juan Carlos Requejo, a Puno por contingencias climáticas.

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