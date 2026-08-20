Fuerte sismo en Perú de magnitud 7.2 sacudió la región de Ayacucho

Un potente sismo en Perú, de magnitud 7.2 sacudió la zona andina meridional del país vecino este jueves 20 de agosto de 2026. La información fue reportada de forma oficial por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Sismológico Nacional (Censis), detallando que el evento ocurrió en horas de la tarde y fue percibido en diversas regiones, incluida la capital Lima.

Epicentro y datos técnicos del sismo en Perú

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0568, el evento sísmico se registró exactamente a las 13:00:16 (hora local) con una magnitud de 7.2.

El punto de origen se localizó a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, dentro del departamento de Ayacucho.

El monitoreo técnico constató una profundidad focal de 108 kilómetros, situándose en las coordenadas de latitud -14.70 y longitud -73.78.

Intensidad y percepción en la capital

En la zona cercana al epicentro, el reporte del Centro Sismológico Nacional determinó una intensidad de nivel III-IV para Coracora.

Las ondas sísmicas se propagaron a lo largo del sur peruano y se sintieron de manera clara en Lima. Paralelamente, las plataformas de vigilancia informaron de otro temblor registrado en la capital, de magnitud 4.8 a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, percibido de forma moderada en varios distritos limeños.

Evaluación técnica y protocolo de tsunamis

Respecto a eventuales alertas marítimas, el Centro Sismológico Nacional recordó que los eventos con magnitud mayor a 7 pueden generar tsunamis cuando su epicentro se localiza en el mar.

En este caso particular, al tratarse de un epicentro continental en la sierra andina a más de 100 kilómetros de profundidad, las autoridades descartaron alerta de tsunami para la costa.

Monitoreo de daños en zonas aledañas

Hasta el momento de la emisión de los primeros boletines oficiales, los organismos competentes no han confirmado daños personales ni afectaciones materiales.

No obstante, las autoridades correspondientes mantienen activos los procesos de evaluación en las comunidades rurales y áreas urbanas ubicadas en las inmediaciones de Coracora y Parinacochas para verificar el impacto del sismo en Perú.

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