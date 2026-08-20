Video | Se reportan deslizamientos de tierra tras fuerte terremoto en Perú

Tras el fuerte terremoto en Perú de magnitud 7,2 que remeció la sierra sur del territorio vecino a las 13:00 horas de este jueves 20 de agosto de 2026, los informes iniciales de las autoridades y de la ciudadanía confirman la presencia de deslizamientos y desprendimientos de tierra en sectores rurales cercanos a las poblaciones, mientras se mantiene un estricto monitoreo técnico.

Primeros reportes por el terremoto en Perú

Según informó EFE, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) detalló que el movimiento telúrico se percibió entre moderado y fuerte en varias provincias y departamentos del país, confirmando que las tareas de supervisión continúan activas en las zonas más vulnerables.

A través de plataformas digitales y reportes locales, se difundieron imágenes de nubes de polvo generadas por el derrumbe de laderas y cerros en áreas próximas a caseríos, sin que hasta el momento se confirme la existencia de víctimas mortales o afectaciones materiales severas.

Inspección técnica y posibles afectaciones en Coracora

El epicentro del evento se situó a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas (Ayacucho), a 108 kilómetros de profundidad.

Respecto al impacto en las viviendas, el alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes, informó a la televisora estatal TVPerú que hacia el sector norte de la urbe podría existir afectación en estructuras habitacionales, por lo que una comisión multisectorial se desplazó de forma inmediata para constatar la realidad en el terreno.

Por su parte, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, remarcó que por ahora el escenario no presenta condiciones críticas, descartándose de manera categórica la posibilidad de un tsunami, según reporta EFE.

Percepción regional y antecedentes sísmicos

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima. Además de sentirse con fuerza en Ayacucho, las ondas sísmicas se percibieron en Arequipa, Cusco y Abancay, mientras que en Lima el temblor se sintió de forma leve.

🚨 ¡TERREMOTO de 7.2 en Perú! Así SONÓ el fuerte sismo 🔊



¡Pilas con esta emergencia! Así sonó el potente temblor de magnitud 7.2 que sacudió la región de Ayacucho a la 1:00 p. m., con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora y a una profundidad de 108 kilómetros.



El… pic.twitter.com/ypD7BwRm94 — ✝️ Julián Zamudio 🇨🇴 (@JulianZamudio) August 20, 2026

Según EFE, el territorio peruano se encuentra emplazado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, franja donde se genera alrededor del 80 % de la actividad sísmica mundial.

Entre los eventos recientes en ese país consta la serie de temblores de magnitud máxima 5.4 ocurrida en julio pasado en la región andina de Junín, que dejó cinco personas fallecidas, cientos de damnificados y decenas de casas destruidas.

Asimismo, el último terremoto devastador en el sur peruano data del año 2007 en la región de Ica, donde un sismo de magnitud 7,9 causó cerca de 500 víctimas mortales.

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