Trump considera una ‘derrota para EE.UU.’ el fallo del Supremo sobre el voto por correo

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el martes, 16 de septiembre de 2026, como una “gran derrota para los republicanos y para Estados Unidos” el fallo del Tribunal Supremo que rechazó su intento de restringir el voto por correo.

Trump criticó duramente la decisión en un mensaje publicado en su red Truth Social. El mandatario volvió a calificar el voto por correo de “estafa” y de sistema “corrupto”.

Según EFE, Trump afirmó que el fallo facilita que los demócratas puedan cometer fraude mediante las papeletas enviadas por correo. También acusó al máximo tribunal de haber “decepcionado” al país.

Trump arremete contra el Supremo por el voto por correo

El Tribunal Supremo rechazó el lunes la petición de emergencia presentada por el Gobierno de Trump. La Administración buscaba imponer nuevas condiciones para el envío de papeletas antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La propuesta establecía que el servicio postal solo enviara papeletas a ciudadanos incluidos en listas elaboradas por los estados. En Estados Unidos, los estados tienen un papel central en la organización de las elecciones federales.

Trump destacó que los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos magistrados que expresaron su desacuerdo con la decisión. También cuestionó públicamente a otros integrantes del tribunal.

El fallo del Tribunal Supremo enfrenta a Trump con sus jueces

Tres de los magistrados conservadores del Supremo fueron nombrados por Trump durante su primer mandato. Se trata de Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh.

Los tres votaron en contra de imponer, por ahora, las restricciones al voto por correo solicitadas por el Gobierno.

EFE señaló que Trump también ha criticado otras decisiones recientes del Supremo contrarias a medidas de su Administración. Entre ellas figura un fallo relacionado con los aranceles comerciales.

Trump cuestiona otras decisiones del Tribunal Supremo

El presidente también mencionó la decisión del tribunal sobre la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Trump pretendía limitar este derecho.

El mandatario sostuvo que algunos jueces no están actuando como esperaba cuando los nombró. Además, acusó al Supremo de emitir decisiones que, a su juicio, pueden tener un elevado coste para el país.

El voto por correo es utilizado por una parte importante del electorado estadounidense. EFE indicó que cerca de un tercio de los ciudadanos recurre a este sistema.

Con información de EFE

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