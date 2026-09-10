Donald Trump conmemorará el 25º aniversario del 11-S desde el Pentágono

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemorará el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 desde el Pentágono y no asistirá a la ceremonia principal en la Zona Cero de Nueva York.

Según personas familiarizadas con los planes citadas por CNN, Trump pronunciará un discurso en el Pentágono, uno de los lugares atacados durante aquella jornada. El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, en cambio, acudirá al acto conmemorativo en el World Trade Center.

Trump cambiará la Zona Cero por el Pentágono

Los planes iniciales contemplaban que Trump viajara a Nueva York para participar en la ceremonia de la Zona Cero. Sin embargo, el presidente quería pronunciar un discurso, algo que no está permitido en ese acto desde 2012.

El Museo y Monumento Nacional del 11 de Septiembre mantiene una postura apartidista y restringe la participación política durante la ceremonia. The New York Times informó primero sobre el cambio. CNN también recogió que Trump ha participado en anteriores conmemoraciones del 11-S en distintos puntos del país.

La Casa Blanca negó que las restricciones para los discursos políticos sean la causa de la decisión. La portavoz Anna Kelly señaló que Trump recordará a las víctimas, sus familias y a los socorristas que participaron en las labores de rescate.

Trump prepara su agenda tras el aniversario

Trump ya había participado en actos conmemorativos en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania, durante su primer mandato. También estuvo en Nueva York en 2021, cuando visitó instalaciones de la Policía y los Bomberos.

CNN señaló que el cambio de escenario podría facilitar además el viaje del mandatario a Irlanda. Trump tiene previsto desplazarse el 12 de septiembre a su campo de golf en Doonbeg, donde se celebrará el Abierto de Irlanda.

A 25 años de los atentados, la conmemoración volverá a reunir a autoridades y familiares para recordar a las víctimas de una de las jornadas más trágicas de la historia reciente de Estados Unidos.

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