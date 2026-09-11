Donald Trump recuerda el ataque a las Torres Gemelas desde el Pentágono

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no acudió a Nueva York. Participó en cambio en el homenaje celebrado en el Pentágono, donde murió parte de las 184 personas que viajaban o se encontraban en el lugar durante el ataque.

Durante su discurso, Trump vinculó el recuerdo del 11-S con la guerra que Estados Unidos mantiene actualmente con Irán. “No lo olvidaremos nunca. Por eso luchamos hoy”, afirmó.

Nueva York recordó este viernes, 11 de septiembre de a las casi 3 000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Familiares de las víctimas del ataque a las torres gemelas fueron parte del homenaje

Las familias ocuparon el centro del homenaje. Frente a las dos fuentes del Memorial del 11-S, leyeron los nombres de quienes murieron en los atentados. Los momentos de silencio coincidieron con las horas de los principales impactos y derrumbes.

Por primera vez, la ceremonia también recordó a quienes murieron posteriormente por enfermedades relacionadas con la exposición a materiales tóxicos.

Familias mantienen viva la memoria del 11-S

La ceremonia en Nueva York estuvo marcada por las reivindicaciones de los familiares. Terry Strada, viuda de una víctima, pidió responsabilidades a Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados.

La presencia del alcalde Zohran Mamdani también generó polémica. El político, musulmán, defendió su participación para honrar a las víctimas.

El paso del tiempo se hizo visible entre los familiares. Algunos eran niños cuando perdieron a sus padres. Otros homenajearon a abuelos que nunca llegaron a conocer.

Según el 9/11 Memorial & Museum, unos 100 millones de estadounidenses nacieron después de los atentados. La jornada concluirá con las tradicionales luces que iluminan el cielo de Nueva York en recuerdo de las Torres Gemelas, detalló EFE.

Con información de EFE

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