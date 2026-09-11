11-S, 25 años después: la cronología tras el atentado a las Torres Gemelas

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Este viernes 11 de septiembre de 2026, se cumplen 25 años de los atentados terroristas del 11-S. Aquel día, Estados Unidos sufrió el peor ataque de su historia. Casi 3 000 personas murieron en los atentados.

La jornada comenzó a las 8:46, cuando cinco secuestradores estrellaron un Boeing 767 de American Airlines contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York. El impacto provocó un incendio de grandes dimensiones.

A las 9:03, otro avión secuestrado impactó contra la torre sur. Según EFE, el segundo aparato era un Boeing 757 de United Airlines que había partido de Boston con destino a Los Ángeles.

Atentados del 11S: ataques contra Nueva York y el Pentágono

A las 09:05, el presidente George W. Bush recibió información sobre los ataques durante una visita a una escuela en Florida. Poco después calificó lo ocurrido como una posible acción terrorista.

A las 09:37, otro avión fue estrellado contra el Pentágono, en Washington. Ocho minutos después, la Aviación Civil ordenó aterrizar a todos los vuelos comerciales y suspendió las operaciones aéreas.

La torre sur del World Trade Center se derrumbó a las 09:59. Cuatro minutos después, un cuarto avión cayó en Somerset, Pensilvania. Las investigaciones concluyeron que los pasajeros intentaron recuperar el control del aparato.

A las 10:28 se desplomó la torre norte. El derrumbe provocó una enorme nube de polvo y extendió el pánico por Manhattan.

11-S, 25 años después: así terminó aquel día

A las 11:02 horas, el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, ordenó evacuar el sur de Manhattan. A las 12:16 quedó cerrado el espacio aéreo estadounidense.

EFE señala que a las 17:25 también se derrumbó el edificio 7 del World Trade Center, de 47 pisos, debido a los daños provocados por los ataques.

A las 20:30, Bush se dirigió a la nación. El presidente prometió perseguir a los responsables y a quienes los respaldaran.

Los atentados dejaron una profunda huella en Estados Unidos y transformaron la política internacional. EFE recuerda que el 11-S marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el terrorismo.

Con información de EFE

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