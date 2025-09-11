El 11 de septiembre de 2001 (11S) marcó un antes y un después en la historia moderna. Ese día, Estados Unidos sufrió el atentado terrorista más grave en su territorio, que dejó cerca de 3 000 muertos y miles de heridos. El ataque fue ejecutado por 19 miembros de la red extremista Al Qaeda, que secuestraron cuatro aviones comerciales y los utilizaron como armas.

Ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001

A las 08:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center en Nueva York. Apenas 17 minutos después, a las 09:03, el vuelo 175 de United Airlines impactó la Torre Sur. Las imágenes en directo mostraron a millones de personas en el mundo la magnitud del ataque.

Ambos rascacielos colapsaron en menos de dos horas, generando una nube de polvo y escombros que cubrió gran parte de Manhattan. Miles de bomberos, policías y rescatistas acudieron a la zona, muchos de los cuales perdieron la vida durante las labores de emergencia.

El Pentágono y Pensilvania también fueron atacados

El tercer avión secuestrado, el vuelo 77 de American Airlines, se estrelló contra el Pentágono en Arlington, cerca de Washington D.C., a las 09:37.

La cuarta aeronave, el vuelo 93 de United Airlines, nunca completó a su objetivo. Los pasajeros se rebelaron contra los secuestradores y el avión cayó en un campo en Pensilvania a las 10:03, evitando otro ataque contra un edificio gubernamental en la capital.

Consecuencias inmediatas

El balance fue devastador: casi 3 000 personas murieron, entre ellas pasajeros, trabajadores de las torres, personal de emergencia y transeúntes.

Según el Programa de Salud del World Trade Center, más de 400 000 personas estuvieron expuestas al polvo tóxico, lo que en los años siguientes provocó enfermedades respiratorias y cáncer en miles de sobrevivientes y rescatistas.

Además, el 11S transformó la política mundial. Estados Unidos declaró la “guerra contra el terrorismo”, invadió Afganistán y posteriormente Irak. Se endurecieron las leyes de seguridad y se modificaron los controles en aeropuertos en todo el planeta.

El recuerdo que permanece

Cada año, en el Memorial del 11S en Nueva York, un complejo conmemorativo ubicado en el sitio de las Torres Gemelas, familiares leen los nombres de las víctimas y se guarda silencio en los momentos exactos de los impactos.

El museo y los dos estanques en el lugar donde estaban las Torres Gemelas se han convertido en un espacio de memoria y reflexión.

Este 2025, a los 24 años de los atentados, la ciudad sigue rindiendo tributo a quienes murieron ese día y a quienes después fallecieron por enfermedades relacionadas con la tragedia.

El 11 de septiembre de 2001 no solo golpeó a Estados Unidos, cambió la manera en que el mundo entiende la seguridad y la amenaza del terrorismo.

