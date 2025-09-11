El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves, 11 de septiembre de 2025, un acto en el Pentágono para rendir homenaje a las casi 3 000 personas que murieron durante los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania.

Acompañado por la primera dama, Melania Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el mandatario inició la ceremonia con la colocación de ofrendas y la lectura de los nombres de las 125 personas que perdieron la vida en el cuartel general del Ejército, junto con los 59 pasajeros del avión estrellado contra el edificio.

En su discurso, Trump afirmó que “esa mañana terrible, hace 24 años, el tiempo se detuvo”, y reiteró que Estados Unidos mantiene un “voto sagrado” de nunca olvidar los ataques perpetrados por terroristas de Al Qaeda.

Donald Trump recordó a Charlie Kirk

El presidente, Donald Trump, recordó también a su aliado y comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado un día antes en un atentado, a quien prometió otorgar de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad. Con semblante solemne, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, quienes “siguen sintiendo cada día el vacío dejado por sus seres queridos”.

El mandatario subrayó que los atentados fueron un ataque directo a los símbolos de la civilización estadounidense, pero destacó la firmeza de la población que respondió con valentía en Nueva York, Virginia y Pensilvania.

“Jamás cederemos, jamás nos doblegaremos, jamás nos rendiremos”, aseguró, insistiendo en que la operación que condujo a la muerte de Osama bin Laden demostró la capacidad del país para responder con fuerza. Según Trump, este hecho envió “un mensaje inequívoco” a los enemigos de Estados Unidos de que siempre serán perseguidos.

Mientras tanto, Nueva York también rindió tributo a las víctimas de las Torres Gemelas, incluyendo bomberos, policías, médicos y empleados que trabajaban en los edificios.

Dos décadas después, la Oficina de Medicina Forense de la ciudad informó que más de 1 000 víctimas siguen sin ser identificadas, lo que refleja la magnitud del impacto de aquel ataque que transformó la historia reciente del país.

