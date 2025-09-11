El 11 de septiembre no es una celebración, sino una conmemoración marcada por el dolor y la memoria. Esta fecha recuerda una tragedia que transformó la historia contemporánea.

🏙️ 11 de septiembre: un día que estremeció a Nueva York

La mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales en Estados Unidos. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, lo que provocó su colapso. Un tercero impactó el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania, luego de que pasajeros y tripulación enfrentaron a los secuestradores. Así lo recuerda el Imperial War Museum (IWM).

Cerca de 3 000 personas murieron en los ataques y más de 90 países perdieron ciudadanos. Según IWM, los atentados marcaron un antes y un después para la política mundial, al punto que el entonces presidente George W. Bush declaró la “guerra contra el terrorismo”.

💥 El inicio de la guerra en Afganistán

Apenas un mes después, el 7 de octubre de 2001, Estados Unidos, con apoyo británico y de la Alianza del Norte afgana, invadió Afganistán. El objetivo era eliminar a Al Qaeda y derrocar al régimen talibán que les había dado refugio. La caída de los talibanes llegó en noviembre de ese año, y se formó un gobierno de transición con apoyo internacional.

Las tropas internacionales desplegadas bajo la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) enfrentaron años de intensos combates contra la insurgencia. Según IWM, esa presencia militar se mantuvo hasta 2014.

🎬 El cine y la memoria del 11 de septiembre

El impacto de aquella jornada no solo quedó en los libros de historia, también inspiró al cine. La película ‘Las Torres Gemelas’, dirigida por Oliver Stone, retrata el drama de los rescatistas que acudieron entre los escombros. Protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña, narra la historia real de John McLoughlin y Will Jimeno, oficiales que lucharon por salvar vidas. Así lo reseña Clarín.

⚔️ Consecuencias globales

El Council on Foreign Relations (CFR) señala que el 11 de septiembre impulsó a Estados Unidos a una guerra contra el terrorismo yihadista que aún continúa. En su serie documental ‘Punto de inflexión: El 11-S y la guerra contra el terrorismo’, disponible en Netflix, se analizan no solo los atentados, sino también las decisiones posteriores, como la invasión de Irak en 2003.

Las justificaciones para aquella guerra —las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein— siguen siendo motivo de debate. Lo cierto es que tanto Afganistán como Irak permanecen en conflicto hasta hoy, dos décadas después de los ataques.

🔔 Un legado que no termina

El 11 de septiembre fue el mayor ataque en territorio estadounidense, pero sus consecuencias trascendieron fronteras. IWM recuerda que más de 90 países sufrieron pérdidas y que muchos gobiernos implementaron leyes antiterroristas. Su legado continúa marcado por la memoria de quienes murieron y por los cambios en la seguridad mundial.

