La saga de El Conjuro sigue viva y más aterradora que nunca.

‘El Conjuro: Últimos ritos’ no marcará el final del universo creado por James Wan.

Más noticias

Una serie que promete pesadillas

HBO Max prepara una serie original inspirada en los casos de Ed y Lorraine Warren. Nancy Won, conocida por la serie ‘Jessica Jones’, dirige la producción.

El tono será oscuro y escalofriante, fiel al estilo de las películas. Warner Bros. Televisión y Peter Safran respaldan el proyecto.

No se conocen detalles concretos del elenco ni la trama. Se espera que explore casos paranormales inéditos y continúe la narrativa del Conjuringverse.

Una precuela que asusta antes de nacer

Además, la franquicia prepara, según Puck News, una precuela centrada en Ed y Lorraine Warren. Esta podría revelar casos más terroríficos que los vistos hasta ahora.

El proyecto todavía está en fase inicial y enfrenta complicaciones contractuales. James Wan podría no participar en la dirección.

Expansión del Conjuringverse

Desde 2013, el Conjuringverse ha sido un fenómeno global. Las películas derivadas, como ‘Annabelle’ y ‘La Monja’, ayudaron a generar cerca de 2,5 mil millones de dólares en taquilla.

La serie está prevista para estrenarse en 2026. Será uno de los lanzamientos más importantes de HBO Max en terror.

El éxito de ‘El Conjuro: Últimos ritos’ fue histórico. Logró el mejor debut de una cinta de terror en la historia.

Aunque los fans creían que la saga podía terminar, los nuevos proyectos muestran que todavía hay pesadillas por descubrir. El universo de los Warren sigue creciendo, y el terror tiene futuro.

Te recomendamos