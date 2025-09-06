‘El Conjuro’ regresa a las pantallas con ‘El Conjuro 4: los últimos ritos’, que se estrenará en Ecuador el 4 de septiembre. Se ha dicho que será el final de la saga, un cierre esperado para los seguidores del universo que comenzó en 2013 con James Wan y que convirtió a los demonólogos Ed y Lorraine Warren en figuras icónicas del cine de terror. Pero ¿qué pasará con los casos reales que aún no han sido contados?

Según Sensacine, existen varias investigaciones del matrimonio Warren que nunca llegaron al cine. Son relatos que marcaron su trayectoria y que podrían transformarse en nuevas películas si Warner Bros. decidiera expandir el universo.

🔮 ‘El Conjuro’ y un legado de oscuridad

Ed y Lorraine Warren se conocieron en un cine de Bridgeport, Connecticut, cuando eran adolescentes. Lo que parecía una historia común se convirtió en una vida dedicada a lo sobrenatural. Él se autoproclamó demonólogo y ella afirmaba ser médium. Juntos construyeron una carrera marcada por exorcismos, casas encantadas y apariciones espectrales.

El éxito de ‘El Conjuro’ llevó sus nombres a millones de espectadores. Sin embargo, la vida de los Warren no estuvo exenta de polémica. Como recuerda Paloma y Nacho, la imagen idealizada del matrimonio esconde testimonios que hablan de engaños, infidelidades y violencia. La voz más fuerte fue la de Judith Penney, quien aseguró haber tenido una relación con Ed durante cuatro décadas. Estas revelaciones contrastan con la versión romántica del cine y generan una pregunta inquietante: ¿los Warren fueron héroes contra el mal o hábiles estafadores?

👻 Casas que gritan su historia

Uno de los relatos más perturbadores que los Warren investigaron, y que no ha llegado al cine, fue el Caso Snedeker. En 1986, una familia se mudó a una vivienda que había funcionado como funeraria en Connecticut. Allí encontraron herramientas para embalsamar cuerpos y objetos usados en ataúdes. Muy pronto aseguraron ser atacados por demonios.

De acuerdo con Sensacine, los Warren realizaron un exorcismo en la casa. El agua que se volvía sangre y las visiones del hijo mayor forman parte de un expediente que podría inspirar una película con los elementos clásicos de la franquicia: miedo dentro del hogar y una familia aterrada.

Otro escenario inquietante fue el cementerio Union, en Connecticut. Allí se hablaba de la aparición de la Dama de Blanco, un espíritu que, según Ed Warren, llegó a ser capturado en imágenes. Los Warren incluso escribieron un libro sobre este caso. No obstante, testimonios como los de Penney, recogidos por Paloma y Nacho, afirman que todo fue una invención.

🐺 El hombre lobo de Southend

Los Warren también cruzaron el Atlántico. En Essex, Inglaterra, investigaron a Bill Ramsey, un hombre que mordía a desconocidos y mostraba fuerza sobrehumana. En 1989, fue llevado a Connecticut, donde le practicaron un exorcismo grabado en video.

Este episodio, descrito por Sensacine, mezcla lo sobrenatural con lo salvaje. Un hombre que parece perder la humanidad para convertirse en bestia encajaría perfecto en la mitología de ‘El Conjuro’.

🕯️ Ecos desde las paredes

En la década de los setenta, la familia Donovan buscó ayuda de los Warren. Su casa estaba marcada por sonidos extraños, agua que parecía sangre y ruidos de animales invisibles. La hija menor confesó usar una ouija para comunicarse con un supuesto joven. Para los investigadores, se trataba de una entidad demoníaca. El exorcismo realizado por el matrimonio cerró el caso, pero dejó abiertas las preguntas sobre el origen real de aquellos fenómenos.

🏚️ El museo de lo oculto

Más allá de sus investigaciones, los Warren construyeron un santuario del miedo: el Museo de lo Oculto. A decir de Hipertextual, este espacio fundado en 1952 guardaba objetos supuestamente malditos, desde biblias y reliquias hasta la célebre muñeca Annabelle. El museo permaneció en su casa de Monroe, Connecticut, y estuvo abierto al público hasta 2019, cuando murió Lorraine.

Lo que parecía una atracción más del terror pop fue también un negocio rentable. Como explica Hipertextual, los Warren no cobraban por sus servicios de investigación, pero sí por libros, conferencias y entradas al museo. En su archivo llegaron a reunir más de 10 000 sucesos documentados, entre entrevistas, fotografías y grabaciones.

Aunque el museo de los Warren está cerrado, algunos objetos, incluida la muñeca Annabelle, recorrieron Estados Unidos en giras promocionales, una de ellas terminó con la extraña muerte del investigador Dan Rivera.

En 2025, Matt Rife y el cazador de fantasmas Elton Castee compraron la casa de los Warren junto con más de 700 objetos de la colección.

Los nuevos propietarios planean visitas, presentaciones en vivo y experiencias terroríficas, iniciando un nuevo capítulo del museo en la cultura pop.

⚰️ ¿Fin de la historia?

Con ‘El Conjuro 4: los últimos ritos’ la saga parece despedirse, pero la sombra de los Warren sigue viva. Sus casos no filmados, las controversias sobre su vida privada y el enigmático Museo de lo Oculto mantienen abierto el debate.

¿Fueron Ed y Lorraine visionarios capaces de mirar más allá del mundo visible o narradores expertos de historias imposibles? El público aún no tiene la última palabra. Y quizá ahí radique el secreto de por qué ‘El Conjuro’ sigue atrayendo a millones: porque cada historia deja la duda entre lo real y lo ficticio.

