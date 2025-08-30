En el universo del terror moderno hay un nombre que despierta emociones inmediatas: ‘El Conjuro’. Esta franquicia no solo marcó un antes y un después en el género, también creó un entramado de películas que mezclan hechos reales, leyendas y personajes capaces de permanecer en la memoria colectiva. Desde sus primeras escenas, el público supo que estaba frente a algo distinto, un relato que trascendería la pantalla.

Más noticias

👻 ‘El Conjuro’ y su inicio inesperado

En 2013, New Line Cinema presentó la primera entrega de ‘El Conjuro’, dirigida por James Wan. La historia tomó como base las investigaciones de los demonólogos Ed y Lorraine Warren. Según Fandom Wiki, el filme retrató el caso de la familia Perron en Rhode Island, uno de los episodios más inquietantes en la carrera de los Warren. El éxito fue inmediato: con apenas 20 millones de presupuesto, recaudó 318 millones y se convirtió en uno de los filmes más rentables de la historia del terror.

No te pierdas de leer: ¿Quién es Nicki Nicole, la nueva pareja de Lamine Yamal?

Lo que parecía una película aislada se transformó en el inicio de una franquicia que acumula más de 2 000 millones de dólares en taquilla. Cada cinta aportó piezas de un rompecabezas que, según Excelsior, solo cobra sentido si se observa en orden cronológico.

🎭 ‘Annabelle’: la muñeca que nadie olvida

El universo se expandió pronto con ‘Annabelle’, estrenada en 2014. La muñeca, que apenas aparecía en la primera película, cobró protagonismo. Excelsior recuerda que su primera historia se ambienta en 1967, durante la época de los crímenes de Charles Manson. Críticos la señalaron como más débil que ‘El Conjuro’, pero su éxito económico justificó nuevas entregas.

En 2017 llegó ‘Annabelle: Creation’, que situó la acción en 1955 y narró el origen de la maldición de la muñeca. La crítica la recibió mejor, reconociendo el salto de calidad. Dos años más tarde apareció ‘Annabelle Comes Home’, donde la muñeca desata el caos en el museo de los Warren. La conexión con la familia protagonista reforzó el vínculo entre la saga principal y los spin-offs.

😨 Valak, la monja que cambió todo

Si un personaje rivaliza con Annabelle en popularidad es Valak, la monja demoníaca. Introducida en ‘El Conjuro 2’ (2016), obtuvo su propia película en 2018. Ambientada en un monasterio rumano en 1952, mostró los orígenes de la entidad. De acuerdo con Excelsior, su secuela, ‘La Monja II’ (2023), profundizó en la mitología y la consolidó como uno de los íconos del terror contemporáneo.

La historia de Valak se conecta de manera directa con los eventos de ‘El Conjuro 2’, que retrató el caso real del Poltergeist de Enfield en 1977. La presencia de este demonio otorgó continuidad y sembró el terreno para futuros relatos.

🔮 Cronología secreta del universo

Uno de los mayores atractivos de la saga es su cronología no lineal. Aunque ‘El Conjuro’ se estrenó primero, los hechos más antiguos ocurren en ‘La Monja’ (1952), seguida por ‘Annabelle: Creation’ (1955) y ‘Annabelle’ (1967).

Te puede interesar: Cazzu anunció su regreso a OnlyFans con una imagen que ha encendido las redes

Luego aparece ‘El Conjuro’ (1971), que abre paso a ‘Annabelle Comes Home’ (1972) y ‘La Maldición de La Llorona’ (1973), conectada al universo a través del sacerdote Pérez, según Excelsior. Más tarde siguen ‘El Conjuro 2’ (1977) y ‘El Conjuro 3: El Diablo me obligó a hacerlo’ (1981).

Esta estructura invita a los fanáticos a armar el rompecabezas narrativo y a redescubrir las películas bajo una nueva mirada.

🕯️ El presente de ‘El Conjuro’

Aunque ya existen ocho películas, la historia no termina. ‘El Conjuro 4: Últimos Ritos’ llega a cines de Ecuador el 4 de septiembre de 2025. La película cerrará la historia de los Warren con un caso basado en hechos reales. Está inspirada en la aterradora experiencia de la familia Smurl en los años 80.

Como señala Paloma y Nacho en su análisis sobre la saga, pocas franquicias han logrado consolidarse en el género del terror con la fuerza de ‘El Conjuro’. Entre el misterio, las conexiones ocultas y los personajes inolvidables, la saga ha demostrado que el miedo también puede contarse como una gran historia.

Te recomendamos: