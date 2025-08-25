Cazzu volvió a marcar tendencia. La cantante argentina regresó a OnlyFans y lo anunció con una imagen que encendió las redes. La noticia la compartió en sus redes, con la frase “I’m back bitches”, lo que de inmediato generó reacción entre sus seguidores.

✨ Cazzu y su esperado regreso

De acuerdo con People, la artista eligió una fotografía íntima para confirmar su regreso. En la imagen aparece en ropa interior, sobre una cama, y con su celular frente al espejo. El anuncio vino acompañado de un mensaje directo: “Estoy de vuelta perr…”, junto con un símbolo de dólar y un corazón marrón.

La intérprete de Latinaje, su más reciente producción, atraviesa una etapa de cambios. Ha disfrutado su maternidad junto a su hija Inti, pero también enfrentó la separación de Christian Nodal. De acuerdo con Nación 321, la situación financiera tras esa ruptura habría influido en su decisión de retomar la plataforma.

🔥 Un regreso con historia

Cazzu no es ajena a OnlyFans. En noviembre de 2020 sorprendió con contenido exclusivo y logró reunir más de 21 000 ‘me gusta’. Se calcula que en esa etapa alcanzó ingresos de 21 000 dólares mensuales.

Ahora, su perfil vuelve con un costo de 10 dólares al mes. El lanzamiento coincide con un momento crucial de su vida personal y profesional.

💔 La huella de Nodal

El fin de su relación con Christian Nodal aún resuena. La artista confesó, citada por Nación 321, su inconformidad con la pensión que recibe: “No tenemos un acuerdo que considere justo porque los gastos son elevados”.

Aun así, se muestra decidida a continuar: “Mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”. Su prioridad es Inti y la música, con discos como ‘Maldade$’, ‘Error 93’, ‘Una Niña Inútil’ y ‘Nena Trampa’.

🎶 Un futuro abierto

En medio de esta nueva etapa digital, Cazzu reafirma su independencia. Con colaboraciones junto a Bad Bunny, Rauw Alejandro y Bizarrap, su carrera sigue en ascenso. OnlyFans es ahora una vitrina más, donde la cantante promete mostrar otra faceta de su vida.

