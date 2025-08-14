Christian Nodal sorprendió al mundo al confirmar que se casó con Ángela Aguilar en Roma, apenas 21 días después de terminar su relación con Cazzu, madre de su hija. La confesión llegó en una conversación con Adela Micha que, según Milenio, el propio cantante habría intentado frenar por el nivel de detalles que compartió.

💍 Christian Nodal y el amor que volvió

En su charla con Micha, retomada por Univisión, Nodal contó que su romance con Ángela había comenzado en la pandemia, cuando grabaron Dime Como Quieres. Sin embargo, la relación se apagó y no volvieron a hablar hasta mayo de 2024.

El 8 de ese mes terminó definitivamente con Cazzu, luego de seis rupturas previas. El 29, tras un evento en Ensenada, tomó una decisión impulsiva: viajar con Ángela a Roma. Allí, dijo, “se respiraba el amor” y sintió que había encontrado a la mujer de su vida.

✈️ Roma, anillos y una decisión inesperada

De acuerdo con lo publicado por Hola!, Nodal explicó que la boda fue completamente espontánea. Sin avisar a su suegro, llamó a un joyero y a un amigo para organizar una ceremonia espiritual, ya que no podía celebrarse una legal. “Ella es mi amor verdadero, con ella me quiero morir”, confesó.

💬 Cazzu lo sabía

Ante las críticas, Nodal aclaró que no fue infiel. De acuerdo con Univisión, avisó a Cazzu el 20 de mayo que comenzaría a salir con alguien famoso. Incluso le dijo que prefería que se enterara por él antes de que se hiciera público.

La reacción de Cazzu, relató, fue de comprensión, aunque admitió que “no muy bien” logró acomodar la noticia en su corazón.

🎤 La entrevista que casi no sale

Milenio señaló que en redes circularon rumores sobre un intento de Nodal por impedir la emisión de su entrevista. Según el tiktoker Misa Comunica, el cantante quedó inconforme al ver las primeras ediciones y habría ofrecido dinero para que no se transmitiera.

El temor, dicen, era por los temas sensibles que abordó: su separación, su relación actual y aspectos íntimos de su vida personal.

❤️ Ángela, bajo el escrutinio

Nodal lamentó que Ángela haya vivido un año difícil por las críticas. En declaraciones recogidas por Hola!, resaltó que ella no rompió ningún corazón y que su relación con Cazzu ya estaba rota antes de su reencuentro con la hija de Pepe Aguilar.

Para él, la cantante es ahora “más madura” y su reencuentro fue definitivo: el inicio de una historia que, asegura, será para siempre.

