Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron su primer aniversario de matrimonio con una dinámica sencilla: un reto de preguntas en pareja. El resultado, sin embargo, fue todo menos predecible. Según relató Hola!, los cantantes protagonizaron un video en redes donde jugaron con el trend ‘tag de esposos’, sin decir una palabra, respondían señalándose mutuamente a preguntas como “¿Quién deja la ropa tirada en el baño?” o “¿A quién siempre se le hace tarde?”.

En medio de risas y complicidad, Nodal asumió ser el responsable de la ropa en el suelo y de llegar tarde. Ángela, por su parte, confesó que lleva las finanzas, llora más y es la que mejor resuelve los problemas. El clip, cargado de gestos y miradas, mostraba a una pareja cómoda y enamorada.

Christian Nodal y Ángela Aguilar noticias – ¿Qué paso?:

💞 Ángela Aguilar y Christian Nodal, confesiones sin filtro

En otros momentos del juego, revelaron que Nodal dio el primer beso y que él es más cariñoso. Ángela admitió ser la más madrugadora y la mejor cocinera. Viralizado en TikTok, el video original atrajo cientos de “me gusta” y comentarios, como recogió Hola!

Lo que nadie esperaba es que una versión falsa, editada con tono humorístico, eclipsara por completo al original.

¿Qué pasó entre Nodal Ángela Aguilar?:

🎭 El falso video que encendió las redes

Como explicó El Universal, la edición apócrifa reemplazó las preguntas originales por otras cargadas de sarcasmo: “¿Quién disfruta pasar más tiempo con Kunno?”, “¿Quién no está vendiendo boletos de sus conciertos?”, “¿Quién se mete en relaciones ajenas?”, o “¿Quién propuso ser amantes?”.

El falso clip circuló rápidamente y desató una avalancha de reacciones. La exageración de las preguntas y la sincronización con los gestos reales de la pareja hicieron que para muchos resultara más atractivo que el original.

🤔 ¿Broma inofensiva o golpe a su imagen?

La situación plantea un dilema para figuras públicas como Ángela y Nodal: cualquier material, por más inocente que sea, puede convertirse en el punto de partida de una broma viral. Mientras ellos siguen con su agenda —incluyendo un concierto reciente de Nodal en Honduras al que Ángela asistió—, las redes parecen seguir más interesadas en la parodia que en sus confesiones reales.

