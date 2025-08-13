Eduardo Serrano, un reconocido actor venezolano, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Recientemente, su familia informó que enfrenta un diagnóstico grave de cáncer con metástasis.

Serrano, de 82 años, recordado por su trabajo en ‘Juana, la virgen’, ‘Tres mujeres’, ‘Sorángel’, ‘La heredera’, ‘La venganza’, ‘Las Amazonas’, ‘El cuerpo del deseo’, entre otras telenovelas que fueron transmitidas en Ecuador.

Su carrera lo ha consolidado como un referente de las telenovelas venezolanas.

Anuncio familiar y estado de salud

Magaly Serrano, hija del actor, compartió la noticia a través de sus redes sociales.

“Desde hace varios días yo vengo asomando que nuestra familia está pasando por momentos un poco difícil y no he dicho qué es”, explicó.

El actor tiene cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro.

Además, padece un cáncer en la vejiga que requirió una nefrostomía para su tratamiento.

Eduardo Serrano junto a la actriz HildaCarrero en la telenovela ‘Las Amazonas’.

Campaña de apoyo y tratamiento

La familia abrió un GoFundMe para cubrir gastos médicos, quimioterapias y radiaciones.

“Él recibió una quimioterapia, ha recibido radiaciones y hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un GoFundMe”, señaló Magaly.

Se busca reunir 20 mil dólares para iniciar una nueva etapa del tratamiento el 20 de agosto.

Magaly explicó que ha dejado de trabajar para cuidar a su padre y necesita contratar una enfermera que lo asista en casa.

Los seguidores han mostrado solidaridad con mensajes de bendiciones y fortaleza.

“Todo saldrá bien en nombre de Dios, en mis oraciones”, escribieron muchos admiradores del actor.

