La protagonista de una de las telenovelas más recordadas de los 2000 sorprendió a sus seguidores con una confesión inesperada. Reveló que su matrimonio con un conocido actor terminó hace dos años y medio, aunque recién lo contó este 9 de agosto.

En un mensaje publicado en redes sociales, explicó que la decisión fue de mutuo acuerdo. Señaló que sintieron que ahora era el momento adecuado para hacerlo público.

La actriz Paola Rey, quien dio vida a Jimena Elizondo Acevedo en la telenovela, aseguró que la separación no ha roto el vínculo familiar. Ambos siguen presentes en la vida de sus hijos, acompañándolos con amor en cada etapa.

También aclaró que la amistad entre ellos se ha fortalecido. Siguen unidos como padres y comprometidos con su bienestar emocional y estabilidad.

“Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente”, dijo.

Nostalgia por una pareja admirada

Paola Rey era Jimena Elizondo en ´Pasión de Gavilanes’.

Muchos fans recuerdan la historia de amor que comenzó en 2007, durante las grabaciones de otra exitosa producción. Se casaron en 2010, formando una de las parejas más queridas de la televisión colombiana.

Además de compartir su vida, trabajaron juntos en una productora. Para sus seguidores, su matrimonio era un ejemplo de unión en el mundo del entretenimiento.

“Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad”, explicó

De las telenovelas a nuevos proyectos

Ella ha seguido activa en la televisión y en proyectos empresariales. En 2024 ganó un reality de cocina y también es recordada por otros papeles icónicos.

Por su parte, él continúa su carrera en televisión y teatro. Ambos han dejado claro que su prioridad sigue siendo la felicidad de sus hijos.

Aunque no hablaron de las razones de la ruptura, el respeto y la cordialidad han marcado esta nueva etapa. La noticia ha dejado a muchos con una mezcla de sorpresa y nostalgia.

La actriz cerró su comunicado agradeciendo el apoyo del público. Dijo que espera que su historia inspire a vivir los cambios con madurez y amor por la familia.

