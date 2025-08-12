El fenómeno televisivo ‘Betty, la fea: La historia continúa’ regresa a la pantalla. ¿Cuándo se estrena ‘Betty, la fea 2’? Prime Video confirmó que la segunda temporada llegará el 15 de agosto de 2025, con nuevos giros que pondrán a prueba a Beatriz Pinzón y a su familia, según revelaron medios como Milenio y Enter.

La primera entrega, estrenada en 2024, rompió récords al convertirse en la producción latinoamericana más vista en la historia de la plataforma y en la serie más reproducida en Colombia. Ahora, la trama retoma exactamente donde quedó: una Betty separada de Armando, con heridas que no sanan y una hija adolescente, Mila, que exige respuestas.

💔 ‘Betty, la fea’ frente a nuevos desafíos

Enter destaca que la tensión ya no estará en la moda, sino en la familia. Betty busca recuperar la conexión con Mila mientras enfrenta la frialdad emocional de Armando, siempre impredecible. Como si fuera poco, una noticia sacude su mundo: alguien muy cercano está embarazada.

🏝️ El misterio de la playa

Milenio recuerda que el final de la primera temporada dejó una imagen que encendió teorías: Betty en la playa de Cartagena junto a un misterioso hombre. Los seguidores se preguntan si se trata de “el francés” de la serie original, del abogado Esteban o de un nuevo personaje.

👗 Regresos que emocionan

El tráiler oficial confirmó la vuelta de Aura María Fuentes, interpretada por Estefanía Gómez, al legendario ‘cuartel de las feas’ en Ecomoda. Junto a ella estarán Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Lorna Cepeda (Patricia Fernández), Julián Arango (Hugo Lombardi), Luces Velásquez (Bertha) y Marcela Posada (Sandra). Se suman Zharick León como Majo y Sebastián Osorio como Ignacio.

🎭 Más que nostalgia

Prime Video subraya que no se trata solo de revivir el pasado. La producción de RCN Estudios, con guiones de Marta Betoldi, César Betancur y Luis Carlos Ávila, y la dirección de Mauricio Cruz Fortunato, explora temas como la maternidad tardía, la culpa y la necesidad de reconciliarse con uno mismo.

Los 10 nuevos episodios se lanzarán en pares cada semana, una estrategia que busca mantener activa la conversación digital, como señala Enter. La campaña de anuncio fue tan creativa como la serie: una lectura de tarot entre Betty y Bertha que anticipó que el regreso era inevitable.

Con secretos familiares, romances tambaleantes y viejos amigos de vuelta, ‘Betty, la fea: La historia continúa’ promete renovar su lugar en el corazón de los fans.

¿Dónde se puede ver ‘Betty, la fea 2’?: Está disponible en Prime Video.

