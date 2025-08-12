Florinda Meza vuelve a ser el centro de las miradas. La actriz mexicana, reconocida por su papel de Doña Florinda en ‘El Chavo del 8’, estaría en conversaciones para unirse a la próxima temporada de MasterChef Celebrity México. Según informó El Espectador, la productora TV Azteca busca capitalizar el nuevo protagonismo de la artista y ya habría sostenido un primer encuentro con ella.

El periodista Alex Kaffie, citado por Marca, reveló que los productores apuestan por repetir la fórmula “Generaciones”, que combina concursantes de diferentes edades. Meza, de 76 años, encajaría en el grupo de figuras con amplia trayectoria.

Kaffie aseguró que su presencia generaría conversación, más allá de su talento culinario: “Sepa guisar o no, va a generar contenido”.

La popularidad de Meza volvió a crecer tras el estreno de la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños. La actriz no solo compartió pantalla con él, sino que fue su esposa y colaboradora en varios proyectos. Ahora, su regreso sería en un formato totalmente distinto, donde el reto no sería interpretar personajes, sino conquistar al jurado con sabor y carisma.

Además del posible reality, Meza prepara el estreno de su bioserie documental ‘Atrévete a vivir’, producida por Javi Domz, que mostraría su versión de la historia con Gómez Bolaños. Según El Espectador, Canela TV también estaría interesada en emitirla.

Por ahora, TV Azteca no ha confirmado la participación de Florinda Meza. Sin embargo, el rumor ya emociona a sus seguidores, que esperan verla de nuevo en pantalla, esta vez lejos de la vecindad y más cerca de los fogones.

