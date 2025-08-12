En medio de su gira 2025 por Ciudad de México, Maluma protagonizó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. Durante uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes, el cantante interrumpió la música para dirigirse a una mujer que asistió con su bebé, sin protección auditiva.

Más noticias

“Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuántos tiene? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están altísimos?”, preguntó el artista desde el escenario, según relató Marca.

No te pierdas de leer: Los conciertos son una pasarela más con Beyonce, Dua Lipa o Aitana

El público quedó en silencio mientras Maluma continuaba con su llamado de atención. “Para la próxima, protéjale los oídos o algo. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad”, insistió, provocando la ovación de buena parte de los asistentes.

¿Cuántos hijos tiene Maluma?:

🎤 Maluma, entre la música y la conciencia

De acuerdo con Animal Político, el artista colombiano calificó la situación como “un acto de irresponsabilidad” y recordó que él mismo, siendo padre de su hija París, jamás la hubiera llevado a un concierto a esa edad.

Maluma explicó que su intención no era ofender, sino generar conciencia sobre los riesgos que implica exponer a un bebé a un espectáculo con altos niveles de sonido y grandes aglomeraciones.

¿Cuál fue la canción que hizo famoso a Maluma?:

⚠️ Un problema que va más allá del concierto

Expertos advierten que los conciertos suelen superar los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, lo que puede causar daños auditivos irreversibles, especialmente en bebés y niños si no se usan las medidas de protección adecuadas.

Te puede interesar: Bad Bunny exhibe piezas únicas en un museo de Puerto Rico y causa furor entre sus fans

Al retomar el espectáculo, Maluma cerró el episodio con una frase que resumió su postura: “Sea un poco más consciente, ¿vale?”. Su intervención no solo marcó un punto de reflexión entre el público, sino que también abrió un debate en redes sociales sobre los límites para llevar a menores de edad a este tipo de eventos.

¿Por qué se llama Maluma?:

Te recomendamos: