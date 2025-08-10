En el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) se encuentra una exhibición que causa furor entre turistas y fanáticos de la música urbana.

Se trata de ‘The Archive’, una muestra que reúne una colección única de calzado fruto de la colaboración entre Adidas y uno de los artistas más influyentes de Puerto Rico: Bad Bunny.

Desde el 6 y hasta el 17 de agosto, los espectadores pueden acceder gratuitamente a esta exposición. ¿Qué presenta? 146 piezas, entre zapatillas y botas, muchas de ellas inéditas.

Se organizan visitas en grupos reducidos, lo que permite apreciar con detalle cada diseño y compartir la experiencia con otros seguidores.

Fans enloquecen con botas, zapatos y casco de Bad Bunny

Entre los modelos destacan las primeras zapatillas lanzadas en 2021 bajo la marca del cantante, así como creaciones especiales, como las que combinan elementos del fútbol y la moda.

También piezas únicas como un casco asociado a su colaboración con el equipo Mercedes-AMG F1 Team.

La exposición también exhibe botas vaqueras utilizadas en campañas publicitarias, además de otros diseños representativos que expresan la identidad y estilo de Bad Bunny.

Natalia Krystel, embajadora de Adidas y curadora de la muestra, señala a EFE que estos diseños forman parte del proceso creativo del artista.

Destaca que la iniciativa logró captar especialmente la atención de un público joven, invitándolos a descubrir el arte local y su cultura a través de un lenguaje moderno y accesible.

La aparición de esta muestra coincide con una etapa histórica para Bad Bunny, quien realiza una residencia sin precedentes en el Coliseo de Puerto Rico con 30 conciertos agotados.