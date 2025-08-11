Beyoncé, Bad Gyal, Aitana o Jennifer Lopez han llevado la moda de alta costura a sus conciertos. Usan prendas exclusivas de marcas como Zuhair Murad, Loewe o Chanel.

Ahora, el rapero Kendrick Lamar también se une a esta tendencia. Los escenarios se llenan de looks únicos diseñados para cada show.

Aitana y su look de lujo

En su gira Metamorfosis Season, Aitana llevó joyas de Tiffany. Su vestuario fue diseñado por Dreaming Eli, con encaje bordado a mano, perlas y cristales de Swarovski.

Al principio lo cubre una falda con corsé y capas de seda. Luego revela el conjunto de lencería sobre el escenario.

Beyoncé y el estilo ‘country glam’

Beyoncé volvió a elegir a Loewe para su gira Cowboy Carter. Uno de sus looks incluye un body dorado, botas con flecos y un abrigo largo con diseño bandana.

También luce conjuntos de denim con su hija, Blue Ivy. Además, colaboró con Levi’s para crear atuendos vaqueros personalizados.

Otras estrellas y sus firmas favoritas

Dua Lipa ha usado prendas de Versace, Chanel, Schiaparelli o Jean Paul Gaultier en su tour Radical Optimism. Un vestido blanco con cristales fue diseñado por Giovanna Engelbert.

La cantante inició su gira por el nuevo álbum en Melbourne, Australia. En este concierto, mostró por primera vez sus looks más elaborados para la temporada. El primer outfit, con el que comenzó el show, fue un body corset color champán diseñado por Jean Paul Gaultier.

Jisoo, de Blackpink, llevó un top de seda rosa y falda de Dior en su gira Deadline.

Moda y actitud sobre el escenario

Bad Gyal lució un vestuario de Custo Barcelona en el festival BBK Live. Su look combinó transparencias, cortes atrevidos y tejidos metalizados.

Kendrick Lamar vistió una chaqueta bomber de Chanel en París y ganó varios premios Grammy. Marco Mengoni eligió Fendi para su gira Marco negli Stadi 2025.