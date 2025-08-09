Maluma vivió una noche intensa en Ciudad de México. El artista colombiano regresó al país tras dos años de ausencia para ofrecer tres shows de su gira + Pretty + Dirty World Tour. El primero, el 6 de agosto de 2025, en el Palacio de los Deportes, reunió a más de 15 mil fanáticos que corearon éxitos como Hawaii, Felices los cuatro y Según quién, según detalló El Espectador.

Cuando el cantante caminaba entre el público, un asistente aprovechó el momento para quitarle la gorra que llevaba puesta. La multitud y la rapidez del hecho impidieron identificar al responsable. Mundo Deportivo describió que, lejos de enojarse, el antioqueño reaccionó con una sonrisa y continuó saludando a sus seguidores.

La escena cambió de tono cuando otro fanático, testigo del incidente, se acercó para regalarle su propia gorra. Maluma aceptó el gesto y lo lució durante el recorrido hacia el escenario. El público respondió con aplausos y gritos de apoyo, creando uno de los momentos más comentados de la noche.

No era la primera vez que el artista vivía algo así. El Espectador recordó que en 2012, en un concierto en Bogotá, alguien le arrancó un arete en plena entrevista en vivo. Aquel episodio se volvió viral y quedó en la memoria de sus seguidores, quienes no dudaron en recordarlo tras el reciente incidente en México.

La gira + Pretty + Dirty World Tour, que comenzó en marzo en España y finalizará el 23 de agosto en El Salvador, sigue dejando anécdotas que demuestran la conexión de Maluma con su público, incluso en momentos inesperados.

