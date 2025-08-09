Cada 9 de agosto, Latinoamérica recuerda a Don Ramón, el personaje que hizo historia en ‘El Chavo del 8’ y que convirtió a Ramón Valdés en un ícono de la televisión. Han pasado 37 años desde su partida, pero su figura sigue intacta gracias a su talento, su humanidad y una autenticidad que traspasó la pantalla, como recordó el diario argentino Ecos Diarios.

🌟 Don Ramón, más allá de la vecindad

Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació en Ciudad de México en 1923, en una familia numerosa y artística. Hermano de Germán Valdés ‘Tin Tan’, creció rodeado de creatividad. Antes de la fama, trabajó como carpintero, pintor, cocinero y oficinista. Esas experiencias moldearon al inquilino del departamento 14 que vivía acosado por la renta, pero lleno de ternura y picardía.

En 1949 debutó en el cine junto a ‘Tin Tan’ en ‘Calabacitas tiernas’. Más de 100 películas después, llegó su gran salto: la televisión. En ‘Los Supergenios de la Mesa Cuadrada’ tuvo su gran oportunidad de la mano de Roberto Gómez Bolaños, quien, según US Magazine, lo consideraba el actor más natural de su elenco. Cuando nació ‘El Chavo del 8’, la instrucción fue clara: “Sé tú mismo”.

😂 El humor como carta de presentación

Don Ramón no necesitaba ensayo para arrancar carcajadas. Gómez Bolaños confesó que era el único que lo “mataba de risa” en los ensayos. Su humor era genuino y no aceptaba censura. En ‘El Chapulín Colorado’ encarnó villanos como ‘El Rascabuches’ o ‘El Tripa Seca’, pero siempre volvía a ser Don Ramón, el hombre que la gente saludaba en la calle con cariño.

👨‍👧 Un padre dentro y fuera de la pantalla

En la ficción, Don Ramón era viudo y padre de la Chilindrina. En la vida real, tuvo diez hijos y, según su hijo Esteban, era “amoroso, afectuoso y creativo”. Cocinaba, cantaba y dibujaba para ellos, incluso en los momentos más difíciles. Sus hijos lo recuerdan como un hombre capaz de encontrar el lado bueno en cualquier situación.

¿Cuál es la historia de Don Ramón?:

🚪 La inesperada salida de ‘El Chavo del 8’

Su retiro de ‘El Chavo del 8’ en 1979 no fue por conflictos con Gómez Bolaños ni Carlos Villagrán. Según su hijo Esteban, se debió a diferencias con la televisora. Villagrán contó que se fue en solidaridad con él. Luego regresó brevemente antes de dedicarse a otros proyectos, como ‘¡Ah, qué Kiko!’ en Venezuela.

💔 Una despedida con humor

¿Qué dijo Don Ramón antes de morir?:

El 9 de agosto de 1988, a los 63 años, Don Ramón falleció por un cáncer que comenzó en el estómago y se extendió a la médula ósea, agravado por su adicción al cigarrillo. Incluso en sus últimos días, de acuerdo con medios como Ecos Diarios y US Magazine, conservó el humor. Villagrán recordó que, al despedirse, le dijo: “Ya no llores, cachetón… te espero allá”. Cuando le preguntó si con el Señor, respondió: “No te hagas, allá abajo”.

📺 Su regreso a la pantalla

Hoy, con el final de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ en HBO Max, su figura vuelve a emocionar. En la biopic, el actor Miguel Islas lo interpreta con tanto realismo que hizo emocionar a su hijo Esteban. Y es que Don Ramón nunca se fue. Basta con una repetición, una frase célebre o una mueca suya para sentirlo cerca.

Ramón Valdés no necesitó premios para ganarse el cariño de millones. Le bastó con ser él mismo. Por eso, 37 años después, sigue siendo el hombre que nunca tuvo enemigos.

