La secuela de The Batman tiene previsto su estreno para el 1 de octubre de 2027, es decir, aún nos falta más de dos años para ver al hombre murciélago luchar contra el hampa en ciudad Gótica.

Lo que se sabe hasta el momento de la secuela The Batman es que la dirección está a cargo de Matt Reeves, quien coescribe el guion con Mattson Tomlin.

La producción sufrió retrasos por huelgas y ajustes en el guion, finalizado en junio de 2025. El rodaje iniciará en primavera de 2026 en Warner Bros. Studios Leavesden, Inglaterra.

Trama oscura y caras conocidas

La trama es un misterio, pero será más oscura y corrupta que la original. El villano podría ser el Pingüino o alguien vinculado a la Corte de los Búhos.

Robert Pattinson vuelve como Batman junto a Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell.

Existe la posibilidad de que Robin, probablemente Dick Grayson, haga su debut, señalando una evolución del joven justiciero.

¿Quién es Dick Grayson?

Dick Grayson es un personaje ficticio de DC Comics conocido como el primer Robin, compañero de Batman en su lucha contra el crimen.

Originario de una familia de acróbatas llamada “The Flying Graysons“, quedó huérfano tras el asesinato de sus padres por un jefe mafioso. Bruce Wayne (Batman) lo tomó bajo su protección y lo entrenó para convertirse en su ayudante como Robin.

Más adelante, Dick abandona el papel de Robin para convertirse en un superhéroe independiente llamado Nightwing (Ala Nocturna) en los cómics.

