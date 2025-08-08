Miley Cyrus tomó una decisión poco común en la industria musical. Ella rechazó una gira millonaria para proteger su salud mental y física.

Según declaraciones recientes, en el programa‘ Good Morning America’, la cantante prefirió alejarse del ritmo agotador y las tentaciones que suelen acompañar los tours extensos. En esa lista está el alcohol.

La artista estadounidense admitió en entrevistas que en ocasiones anteriores su relación con las giras estuvo marcada por el consumo excesivo de alcohol.

Esas experiencias le llevaron a reconsiderar sus prioridades. En esta ocasión, optó por decir “no” a un tour que habría generado millones de dólares, pero que podría poner en riesgo su bienestar.

Miley Cyrus sorprende a la industria musical

El anuncio de la cancelación de la gira sorprendió a sus seguidores y a la industria musical, pero también fue recibido con respeto.

La cantante ha demostrado en los últimos años que su vida y su carrera no giran exclusivamente en torno al espectáculo, sino que valoran su estabilidad emocional y física.

Miley Cyrus no detalló todos los aspectos que motivaron esta decisión, pero en entrevistas recientes mencionó que alejarse del alcohol y cuidar su salud mental resultan esenciales para continuar creando música de calidad y mantenerse vigente en la escena musical.