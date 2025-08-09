La medallista olímpica Angie Dajomes sorprendió a sus seguidores al mostrar su pancita de embarazo en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la pesista ecuatoriana escribió: “Lista para el desafío más hermoso… ser mamá 🤍”. La publicación dejó ver que el gran momento está muy cerca.

🏋️ Angie Dajomes, un anuncio que conmovió

El anuncio del embarazo se lo dio a través de un video compartido junto a su pareja, el futbolista Bryan de Jesús, ambos aparecen en la playa, sonriendo y abrazando la nueva etapa que comienza. La pareja explicó que reciben este 2025 con “mucha alegría y bendición” y agradecieron a Dios por la vida que crece “dentro de mami y se alimenta del amor de papi”.

💖 Un cambio de rumbo en su carrera

Angie Dajomes también supo señalar que hará una pausa en las competencias de halterofilia para concentrarse en su maternidad. Sin embargo, dejó claro que planea volver con más fuerza: “Después de este hermoso proceso regresaré llena de una nueva motivación para seguir alcanzando y cumpliendo sueños”, afirmó, citada por EL COMERCIO.

🌊 La historia detrás del momento

La noticia llega después de un año histórico para Dajomes, quien en 2024 logró una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París, la primera de su carrera y la cuarta de Ecuador en levantamiento de pesas. Un triunfo que, ahora, se ve acompañado por uno personal aún más especial.

🎵 Más que deportistas

Bryan de Jesús, conocido como ‘La Contundencia’, regresó en 2025 a El Nacional, equipo donde inició su carrera. En 2024, se alejó de las canchas para dedicarse a la música, faceta que comparte con Angie. Ambos han trabajado juntos en este ámbito artístico, mostrando que su conexión va más allá del deporte.

🌟 Un capítulo que apenas comienza

Con las olas del mar como testigo y un futuro prometedor en familia, Angie Dajomes inicia una etapa en la que la medalla más importante no colgará de su cuello, sino que llegará en sus brazos. Y, según sus propias palabras, ya cuenta los días para conocerla.

