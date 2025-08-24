

El rodaje de la quinta temporada de Emily in Paris se vio interrumpido por la repentina muerte de Diego Borella, asistente de dirección de 47 años. El hecho ocurrió el jueves 21 de agosto, mientras el equipo grababa en el histórico Hotel Danieli de Venecia, Italia.

Emily in Paris sufre una tragedia en pleno rodaje

De acuerdo con medios locales, Borella se desplomó frente a sus compañeros alrededor de las 19:00, cuando se preparaba la última escena de la jornada. Aunque los equipos médicos llegaron rápidamente al lugar, no fue posible salvarle la vida.

La Autoridad Sanitaria Local de Venecia informó que la ambulancia arribó a las 18:42 y que durante varios minutos se intentaron maniobras de reanimación. Sin embargo, a las 19:30 se confirmó su fallecimiento, presuntamente a causa de un infarto fulminante.



Producción de Emily in Paris se detuvo tras la tragedia

El fallecimiento de Borella provocó una pausa inmediata en las grabaciones de Emily in Paris. Paramount Television Studios confirmó lo sucedido en un comunicado difundido por la revista People. “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos en este momento increíblemente difícil”, señalaron.

Aunque la producción quedó suspendida tras el incidente, el medio italiano Il Messaggero informó que el rodaje se reanudó el sábado 23 de agosto, apenas dos días después del suceso.



Quién era Diego Borella

Diego Borella contaba con una sólida trayectoria en cine y televisión. Se formó en Roma, Londres y Nueva York, y además de su labor en la dirección y producción audiovisual, se dedicaba a las artes visuales y la literatura.

En los últimos años, había enfocado su creatividad en la escritura de poesía, cuentos de hadas e historias infantiles.



Estreno de la quinta temporada de Emily in Paris

A pesar de lo ocurrido, Netflix mantiene la fecha de estreno de la quinta temporada de Emily in Paris para el 18 de diciembre de 2025. Esta entrega contará con diez episodios y se desarrollará principalmente en París, aunque incluirá varias escenas rodadas en Italia.

El elenco estará encabezado nuevamente por Lily Collins como Emily Cooper, junto a Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (Alfie).