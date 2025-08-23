Netflix lanzó el 2 de agosto de 2025 la serie coreana ‘El sinuoso camino del derecho’ (Beyond the Bar).

En solo días, ya se ha convertido en favorita de los amantes de los k-dramas alrededor del mundo.

La producción cuenta con 12 episodios llenos de casos intrigantes.

Más noticias sobre k-dramas



Combina la tensión del procedimiento legal con historias humanas profundas que exploran amor y justicia.

La historia de Kang Hyo-min y su mentor implacable

La trama sigue a Kang Hyo-min, una joven abogada recién graduada con un fuerte sentido de la justicia.

Su primer empleo en el prestigioso bufete Yullim será un desafío que pondrá a prueba su ética y determinación.

Allí conocerá a Yoon Seok-hoon, un abogado talentoso, frío y exigente.

Su mentor la guiará para convertirse en una profesional brillante y segura de sí misma.

Elenco estelar y producción cuidada

El drama cuenta con Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon y Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min.

Les acompañan Lee Hak-joo y Jeon Hye-bin, completando un reparto de lujo que potencia cada escena.

El guion es de Park Mi-hyun y la dirección de Kim Jae-hong.

El director apuesta por el realismo y la emoción, evitando los clichés del melodrama y la comedia romántica.

Estreno y detalles técnicos

‘El sinuoso camino del derecho’ se emite con dos episodios por semana, sábados y domingos.

Su capítulo final llegará el 7 de septiembre de 2025.

La serie es coproducción de SLL, BA Entertainment, Studio S y Story Oreum.

Cuenta con una banda sonora original de cinco canciones que intensifican la experiencia de cada episodio.

Un imperdible para los fans del drama y el derecho

Para quienes aman los contenidos legales y las producciones coreanas, esta serie es un verdadero deleite.

Drama, intriga y humanidad se mezclan en un recorrido que muestra lo complejo del mundo de la abogacía, todo en Netflix.

Otros dramas legales que tienen su fanaticada

‘Suits‘

Harvey Specter, un abogado de élite en Nueva York, recluta a Mike Ross, un genio con memoria fotográfica que nunca estudió Derecho, y juntos navegan los desafíos de un bufete de alto nivel. ‘The Good Wife‘

Tras el escándalo político de su esposo, Alicia Florrick regresa a los tribunales. Entre casos mediáticos y dilemas personales, redefine lo que significa ser abogada y madre. ‘Ally McBeal‘

En Boston, finales de los 90, un bufete combina demandas, amores imposibles y alucinaciones surrealistas, mostrando que la vida legal también puede ser un torbellino emocional. ‘Better Call Saul‘

Antes de convertirse en Saul Goodman, Jimmy McGill era un abogado con más trucos que ética. En Albuquerque construye el camino que lo llevará a ser el carismático y controversial abogado que conocemos. ‘La Ley del Corazón‘

Los abogados de la firma Cabal-Ortega-Domínguez y Asociados navegan entre intrigas judiciales y romances, mostrando el lado humano de la abogacía en Colombia.

Te recomendamos