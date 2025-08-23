Netflix lanzó el 2 de agosto de 2025 la serie coreana ‘El sinuoso camino del derecho’ (Beyond the Bar).
En solo días, ya se ha convertido en favorita de los amantes de los k-dramas alrededor del mundo.
La producción cuenta con 12 episodios llenos de casos intrigantes.
Combina la tensión del procedimiento legal con historias humanas profundas que exploran amor y justicia.
La historia de Kang Hyo-min y su mentor implacable
La trama sigue a Kang Hyo-min, una joven abogada recién graduada con un fuerte sentido de la justicia.
Su primer empleo en el prestigioso bufete Yullim será un desafío que pondrá a prueba su ética y determinación.
Allí conocerá a Yoon Seok-hoon, un abogado talentoso, frío y exigente.
Su mentor la guiará para convertirse en una profesional brillante y segura de sí misma.
Elenco estelar y producción cuidada
El drama cuenta con Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon y Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min.
Les acompañan Lee Hak-joo y Jeon Hye-bin, completando un reparto de lujo que potencia cada escena.
El guion es de Park Mi-hyun y la dirección de Kim Jae-hong.
El director apuesta por el realismo y la emoción, evitando los clichés del melodrama y la comedia romántica.
Estreno y detalles técnicos
‘El sinuoso camino del derecho’ se emite con dos episodios por semana, sábados y domingos.
Su capítulo final llegará el 7 de septiembre de 2025.
La serie es coproducción de SLL, BA Entertainment, Studio S y Story Oreum.
Cuenta con una banda sonora original de cinco canciones que intensifican la experiencia de cada episodio.
Un imperdible para los fans del drama y el derecho
Para quienes aman los contenidos legales y las producciones coreanas, esta serie es un verdadero deleite.
Drama, intriga y humanidad se mezclan en un recorrido que muestra lo complejo del mundo de la abogacía, todo en Netflix.
Otros dramas legales que tienen su fanaticada
- ‘Suits‘
Harvey Specter, un abogado de élite en Nueva York, recluta a Mike Ross, un genio con memoria fotográfica que nunca estudió Derecho, y juntos navegan los desafíos de un bufete de alto nivel.
- ‘The Good Wife‘
Tras el escándalo político de su esposo, Alicia Florrick regresa a los tribunales. Entre casos mediáticos y dilemas personales, redefine lo que significa ser abogada y madre.
- ‘Ally McBeal‘
En Boston, finales de los 90, un bufete combina demandas, amores imposibles y alucinaciones surrealistas, mostrando que la vida legal también puede ser un torbellino emocional.
- ‘Better Call Saul‘
Antes de convertirse en Saul Goodman, Jimmy McGill era un abogado con más trucos que ética. En Albuquerque construye el camino que lo llevará a ser el carismático y controversial abogado que conocemos.
- ‘La Ley del Corazón‘
Los abogados de la firma Cabal-Ortega-Domínguez y Asociados navegan entre intrigas judiciales y romances, mostrando el lado humano de la abogacía en Colombia.
