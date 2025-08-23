La cantante dominicana Yailin La Más Viral volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, la intérprete protagonizó una pelea en República Dominicana con la influencer conocida como Barbilla Roja, luego de que esta hiciera comentarios sobre su vida personal y su rol como madre.

Yailin y su pelea

En videos difundidos en redes sociales se observa a la artista discutiendo con la influencer, algo que se reveló el pasado jueves 21 de agosto de 2025.

Más tarde, el programa El Gordo y la Flaca compartió un audiovisual en el que Yailin aseguró que el enfrentamiento llegó a los golpes. “Te di tu trompada y no hiciste nada, ya te rompí la boca para que dejes de estar hablando”, se escucha decir a la cantante de 23 años.

El origen del conflicto

El choque entre ambas se produjo después de varias declaraciones de Barbilla Roja en plataformas digitales. La influencer había cuestionado la faceta de madre de Yailin, además de referirse de forma despectiva a sus orígenes, describiéndola como una persona “de barrio”. Incluso mencionó la ausencia del padre de la cantante en su vida.

“Ella viene de un barrio, sin embargo yo estudié y vengo de familia, entonces ese tipo de personas tienden a sentir resentimiento”, expresó Barbilla Roja en una de sus publicaciones.

La respuesta de Yailin no tardó en llegar. En un mensaje en sus redes sociales afirmó: “Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es que su papá se le muera. Tengo muchas estrías en este cuerpo, me exploté por todos lados, para tú estar hablando de una niña que no sabe ni hablar”.

Defensa de sus raíces

Lejos de rechazar las críticas, Yailin reivindicó sus orígenes. “Vengo de hacer de todo, vengo de la calle. Aunque uno sea internacional, el barrio no sale de uno y lo utiliza cuando uno tiene que utilizarlo”, escribió la intérprete, quien además enfatizó que no siente vergüenza por su pasado.

Este episodio se da en paralelo al anuncio de su nueva faceta en la moda. Yailin se unió a la marca domincana para lanzar una colección de ropa, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.

La presencia mediática de Yailin La más viral

La cantante, ex pareja del reguetonero Anuel AA y madre de la pequeña Cattleya, mantiene una fuerte presencia mediática. Su vida personal y profesional suele estar expuesta tanto en los escenarios como en el mundo digital, donde cada declaración genera un intenso debate entre sus seguidores y detractores.

La pelea con Barbilla Roja se suma a la larga lista de episodios que mantienen a Yailin en la conversación pública. Entre las críticas y los apoyos, la artista reafirma que continuará defendiendo a su familia y sus raíces frente a quienes intenten cuestionarlas.

Informe extra: La popular artista urbana

