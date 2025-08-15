Cazzu volvió a encender las redes con un mensaje que sus seguidores interpretan como una respuesta a Christian Nodal. Un día después de que el cantante mexicano hablara de su ruptura con ella en una entrevista con Adela Micha, la argentina publicó en Instagram un fragmento de su canción Engreído, incluida en su álbum ‘Latinaje’, informó Lado.

La historia mostraba la frase: “El amor y la calle se parecen, porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”. De acuerdo con Vox Populi, la publicación surgió justo tras la transmisión del diálogo de Nodal en La Saga, lo que generó reacciones inmediatas y múltiples interpretaciones.

💔 Cazzu y la letra que lo dice todo

Engreído narra la historia de un hombre que presume, traiciona y no sabe amar. Frases como “Tu ego es tu mayor castigo” y “Hablaste de mí como una cualquiera” resuenan entre los seguidores, quienes, a decir de SDP Noticias, vieron el post como una indirecta directa hacia el sonorense.

🎤 Lo que dijo Christian Nodal

En la entrevista, Nodal confesó que su relación con Cazzu atravesó seis rupturas antes de la separación definitiva el 8 de mayo de 2024. Afirmó que vivían como “roomies” y que continuaron juntos solo por su hija, Inti. Negó cualquier infidelidad y aseguró que le avisó a la argentina sobre su nueva relación con Ángela Aguilar el 20 de mayo, pocos días antes de casarse con ella en Roma.

⚡ El mensaje que encendió las redes

Aunque Cazzu no mencionó a Nodal, los usuarios no dudaron en vincular sus palabras con las recientes declaraciones del cantante. La letra de Engreído habla de códigos, de respeto y de amores que se rompen por orgullo. Para muchos, el verso publicado es su manera de responder sin entrar en confrontaciones directas.

📱 ¿Coincidencia o indirecta?

La acción de Cazzu ha generado debate: ¿es un simple recordatorio de su música o un mensaje con destinatario claro? Lo cierto es que la publicación logró lo que pocos logran: convertirse en tema viral sin necesidad de declaraciones públicas.

