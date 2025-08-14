El sexo tántrico forma parte de una filosofía milenaria originaria de la India y el Tíbet, conocida como tantra. Esta visión no se limita al aspecto sexual, sino que integra espiritualidad, energía y conciencia en la vida cotidiana.

En el plano íntimo, propone un encuentro más pausado y profundo, en el que el objetivo no es alcanzar rápidamente el clímax, sino explorar cada sensación, respiración y mirada.

En la sexualidad habitual se suele priorizar el orgasmo como meta principal. El tantra, en cambio, lo considera una consecuencia natural de una conexión energética y emocional más amplia.

Estudios publicados en The Journal of Sexual Medicine indican que las prácticas basadas en la respiración y la conexión emocional mejoran la satisfacción sexual y la intimidad en un 70% de las parejas que las realizan de forma constante. También se asocia a la liberación de oxitocina, la “hormona del vínculo”, que favorece la unión emocional después del encuentro.

Los primeros pasos para iniciarse

Para adentrarse en el tantra, July Ruiz, educadora sexual, recomienda generar un ambiente de confianza antes de pensar en técnicas físicas.

Hablar con la pareja sobre expectativas, límites y objetivos es clave. Preparar un espacio cómodo, con luz tenue, música relajante y sin distracciones, ayuda a propiciar la conexión.

Una práctica inicial consiste en sentarse frente a frente, mirarse a los ojos y sincronizar la respiración, lo que permite calmar la mente y sintonizar la energía. También se sugiere explorar el tacto en zonas como brazos, cuello o rostro, evitando de inicio las áreas genitales.

Ejercicios simples para principiantes

Entre las prácticas básicas está la respiración circular, en la que las parejas se recuestan frente a frente y alternan inhalaciones y exhalaciones.

Otra técnica es el abrazo del corazón, que alinea el lado izquierdo del pecho y favorece la liberación de oxitocina. El masaje consciente, con movimientos lentos y aceites naturales, se enfoca en el calor de las manos y la presencia en cada caricia.

Errores comunes al practicar tantra

Uno de los fallos más frecuentes es buscar resultados inmediatos. El tantra es todo menos exprés. Reducirlo solo al sexo, no conversar antes o después del encuentro, y compararse con otras parejas también limita la experiencia. La experta destaca que cada encuentro es único y que la comunicación fortalece la confianza.

Un camino que también se recorre a solas

El tantra puede practicarse en pareja o en soledad. Escuchar el cuerpo, respetar límites, iniciar y cerrar la experiencia con un ritual consciente y cultivar la paciencia forman parte de este camino, donde la presencia y la conexión marcan la diferencia.