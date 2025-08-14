

Para Titi Larrea, el bienestar no es un concepto aislado, sino una suma de factores que incluyen la salud física, la alimentación y el cuidado espiritual. La coach asegura que todo inicia con un paso fundamental: “Las ganas de querer empezar”.

Más noticias



El bienestar como un todo

Titi recomienda acudir a especialistas, como nutricionistas o coaches de vida, sobre todo en casos de enfermedades preexistentes o necesidades específicas. Sin embargo, reconoce que no siempre es posible invertir en asesorías privadas. “Hoy el internet ofrece recursos gratuitos como rutinas, podcasts o planes básicos que pueden ayudarte a iniciar”, explica.

Su enfoque de bienestar se basa en la inclusión de los tres macronutrientes —grasas, carbohidratos y proteínas— para garantizar energía, salud hormonal y masa muscular. También rechaza las dietas extremas, pues considera que la alimentación debe ser sostenible.



Movimiento con propósito



Titi Larrea resalta que cualquier persona puede ejercitarse si lo hace con una técnica adecuada y de forma progresiva. Recomienda elegir una actividad física que realmente guste: desde levantar pesas hasta bailar, nadar o caminar. “Jamás te vas a sentir peor después de entrenar que cuando entraste”, asegura y destaca el impacto positivo de las endorfinas en la gestión de la ansiedad.

Evitar excesos y escuchar al cuerpo

Larrea advierte sobre el error de iniciar con entrenamientos intensos o dietas restrictivas, ya que suelen provocar lesiones, abandono o episodios de ansiedad. El descanso, afirma, es tan importante como el ejercicio: “En este mundo, a veces más es menos. Tu cuerpo necesita recuperar energía para seguir avanzando”.

En el plano espiritual, considera clave vivir el presente, aceptar la versión actual de uno mismo y trabajar la mente para sostener la disciplina incluso en los días difíciles.



Trayectoria e influencia



Titi Larrea ha construido una sólida carrera en medios de comunicación, desde sus inicios en programas de televisión hasta su papel como embajadora de marcas internacionales. Con una comunidad digital en crecimiento y una app de entrenamiento que ha transformado la vida de más de 5 000 personas, se ha consolidado como un referente de bienestar en Ecuador y Latinoamérica.