‘El Conjuro 4′, película dirigida por Michael Chaves continuará la historia de los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga respectivamente.

David Leslie Johnson-McGoldrick, guionista de la tercera entrega, regresa para escribir este capítulo final.

‘El Conjuro 4: Últimos ritos’ marca el cierre de la saga de terror inspirada en los casos de los Warren. De acuerdo con El Financiero, la historia se centra en el espeluznante caso real de la familia Smurl en Pensilvania, donde fuerzas sobrenaturales invadieron su hogar.

Ed y Lorraine regresan para enfrentar uno de sus desafíos más aterradores, mientras luchan contra demonios y su propia fragilidad.

¿Cuándo se estrena ‘El Conjuro 4’ en Ecuador?

La cuarta entrega de la popular saga iniciada por James Wan, conocida como ‘El Conjuro: Last Rites’, llegará a los cines de Ecuador el 4 de septiembre de 2025.

Más estrenos de terror

Además, Warner Bros. también confirmó que ‘The Bride’, el esperado spin-off de Frankenstein dirigido por Maggie Gyllenhaal (‘The Dark Knight’) y protagonizado por Christian Bale (‘The Dark Knight‘), llegará a los cines apenas unas semanas después, el 26 de septiembre de 2025.

Esta película promete ofrecer una nueva interpretación del clásico personaje literario, sumergiéndose en el terror gótico con una visión única y moderna. Ambos estrenos están destinados a emocionar a los aficionados del cine de terror, consolidando el universo expandido de Warner Bros. en el género y prometiendo experiencias cinematográficas inmersivas y escalofriantes para el público global.

Orden cronológico para ver las películas de ‘El Conjuro’

1. La Monja (1952):

Sinopsis: En 1952, una monja se suicida en la abadía de Cartago, Rumania. Años más tarde, el Vaticano envía al padre Burke y a la hermana Irene para investigar el caso. Pronto descubren que la monja era poseída por un demonio poderoso y que ahora está aterrorizando a la abadía. Disponible en: Netflix, HBO Max, Prime Video.

2. Annabelle: Creation (1955):

Sinopsis: En 1955, un fabricante de muñecas y su esposa crean una muñeca Annabelle después de la trágica muerte de su hija. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que la muñeca está poseída por un espíritu maligno que comienza a aterrorizar a su familia. Disponible en: HBO Max, Prime Video.

3. El Conjuro (1971):

Sinopsis: En 1971, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren son llamados a investigar una granja en Rhode Island que está siendo aterrorizada por una presencia demoníaca. Deben utilizar todas sus habilidades y conocimientos para proteger a la familia que vive allí y librar la casa del mal. Disponible en: HBO Max, Prime Video.

4. El Conjuro 2 (1977):

Sinopsis: En 1977, Ed y Lorraine Warren viajan a Inglaterra para investigar el caso de una familia que está siendo aterrorizada por una entidad poltergeist. Pronto descubren que la entidad está conectada a un antiguo asesinato y que es mucho más poderosa de lo que imaginaban. Disponible en: HBO Max, Prime Video.

5. Annabelle (1967):

Sinopsis: En 1967, una estudiante de enfermería y su novio compran una muñeca Annabelle vintage para su nuevo apartamento. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que la muñeca está poseída por un espíritu maligno que comienza a aterrorizarlos. Disponible en: HBO Max, Prime Video.

6. La Maldición de la Llorona (1973):

Sinopsis: En 1973, una trabajadora social se ve envuelta en una aterradora maldición después de investigar la muerte de un niño. Pronto se da cuenta de que está siendo perseguida por el fantasma de La Llorona, una mujer que ahogó a sus hijos y ahora busca venganza. Disponible en: Netflix, Prime Video.

7. El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo (1980):

Sinopsis: En 1980, Ed y Lorraine Warren investigan el caso de Arne Cheyenne Johnson, un joven acusado de asesinato que afirma haber sido poseído por un demonio. Deben luchar contra fuerzas demoníacas de gran poder para salvar a Johnson y probar su inocencia. Disponible en: HBO Max.

8. La Monja 2 (1956):

Sinopsis: En 1956, la hermana Irene regresa a la abadía de Cartago para investigar una serie de muertes misteriosas. Pronto descubre que el demonio que la aterrorizó en su primera visita ha regresado y que es más poderoso que nunca. Disponible en: Netflix.

