Los rumores sobre Lamine Yamal y Nicki Nicole habían circulado desde julio, pero fue este lunes 25 de agosto de 2025 cuando el futbolista del F.C. Barcelona confirmó lo que muchos ya sospechaban. Con motivo del 25 cumpleaños de la cantante argentina, Lamine compartió en Instagram una romántica fotografía junto a Nicki Nicole, lo que deja en claro que su vínculo va más allá de la amistad, según reporta Hola!

🎂 Lamine Yamal y Nicki Nicole: Celebración inolvidable

En la imagen, ambos aparecen elegantes: Lamine de traje y Nicki con un conjunto de transparencias. Están cogidos de la mano frente a una enorme torta blanca, rodeados de pétalos de rosas, globos en forma de corazón y un ramo floral que completa un ambiente mágico. La sonrisa del joven futbolista evidencia la felicidad de este momento especial.

✈️ De Mónaco al Camp Nou

La relación comenzó a tomar fuerza en julio, durante la celebración de la mayoría de edad de Lamine Yamal en Rocafonda, donde Nicki Nicole fue invitada junto a otros artistas como Bizarrap y Bad Gyal, de acuerdo con La Vanguardia. Desde entonces, fueron vistos juntos en diferentes ocasiones, incluso en partidos del Barcelona, lo que aumentó las especulaciones sobre un posible romance.

🎮 Detalles que confirman el amor

El gesto más claro llegó en agosto, cuando Lamine compartió una historia jugando a ‘Mario Kart’ con la cantante. Nicki Nicole respondió replicando la foto en su perfil con emoticonos de corazones, consolidando públicamente su vínculo, informa La Nación.

👨 La opinión de la familia

El padre de Lamine, Mounir Nasraoui, se desmarcó de los rumores, asegurando no conocer personalmente a Nicki Nicole y mostrando respeto por la vida privada de su hijo. Sin embargo, las imágenes y publicaciones de la pareja son una señal inequívoca de que han decidido hacer pública su relación.

✨ Quién es Nicki Nicole

Nicki Nicole, de 24 años, es una cantante argentina de Rosario conocida por sus colaboraciones con Bizarrap, Aitana, Rels B y Bad Gyal. Fue pareja del rapero Trueno hasta 2023 y actualmente es una de las figuras más escuchadas de la música urbana latina, nominada incluso a Premios Grammy Latinos.

Esta foto marca un antes y un después en la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, al consolidar una historia que combina música, fútbol y amor juvenil en el foco mediático internacional.

