Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona y de la Selección de España, vuelve a ser noticia fuera del campo. Tras varias semanas de rumores sobre su vida personal, el delantero de 18 años fue visto en Mónaco junto a la cantante argentina Nicki Nicole.

La escapada ocurrió después del partido en el que el Barça goleó 3-0 al Mallorca, el pasado sábado 16 de agosto, encuentro en el que Yamal marcó uno de los tantos. Tras el triunfo, el español, que tenía dos días libres, decidió pasarlos junto a la rosarina.

Ambos viajaron al Principado, donde compartieron dos días juntos antes de regresar a Barcelona el miércoles 20. Durante su estancia fueron captados en fotos y videos compartiendo momentos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole son pareja?

Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular desde el 13 de julio de 2025, cuando Yamal celebró su cumpleaños número 18 con una polémica fiesta de temática mafiosa que generó debate en España. En aquella ocasión, Nicki Nicole fue una de las invitadas, junto a otros artistas e influencers internacionales.

Lamine Yamal con Nicki Nicole por Mónaco



Lamine Yamal con Nicki Nicole por Mónaco

Según medios españoles, después de la fiesta ambos habrían sido vistos en actitudes cariñosas. La especulación creció aún más cuando la cantante apareció en el Estadio Johan Cruyff para el Trofeo Joan Gamper, vistiendo una camiseta de Yamal.

La coincidencia que más llamó la atención fue un detalle durante la previa de ese partido: las cámaras captaron al joven delantero con su celular, cuyo fondo de pantalla era una imagen de Nicki Nicole.

Por ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la relación, pero la aparición conjunta en Mónaco reavivó con fuerza los rumores de un romance.

Lamine Yamal and Argentine singer Nicki Nicole spotted arriving at Barcelona's private airport after spending two days together in Monaco 👀



Speculation about the pair began after Nicole attended Yamal's 18th birthday party in July, where they were reportedly seen sharing a…

Unos meses agitados para Yamal

En los últimos meses, Lamine Yamal también fue vinculado con la influencer española Fati Vázquez, de 30 años, conocida por crear contenido en OnlyFans. En aquella ocasión, los rumores surgieron porque ambos pasaron unas vacaciones juntos y los paparazzi captaron imágenes del momento.

Poco después, el nombre de Yamal volvió a aparecer en la prensa, esta vez relacionado con Claudia Bavel, otra creadora de contenido para adultos, quien declaró a un medio español que el futbolista le enviaba mensajes para invitarla a salir.

