Lamine Yamal no solo acapara titulares por su talento con el FC Barcelona y la Selección de España, sino también por su vida personal. Este 25 de agosto, el delantero de 18 años y la cantante argentina Nicki Nicole confirmaron su relación sentimental en redes sociales, tras varias semanas de rumores.

El joven futbolista compartió en sus historias de Instagram una foto abrazado a Nicki Nicole durante la celebración de su cumpleaños número 25.

Más noticias:

En la imagen aparecen juntos en un ambiente romántico, con globos en forma de corazón, rosas y un pastel, mientras Yamal posa con su mano sobre el muslo de la artista. La publicación también incluyó emojis de pastel y corazones.

La argentina replicó la historia en su cuenta, sumando cinco corazones en llamas, lo que terminó de oficializar el romance.

Cronología de la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Los rumores comenzaron el 13 de julio de 2025, durante la fiesta de cumpleaños 18 de Lamine Yamal, que generó polémica en España por su temática “mafiosa”. Entre los invitados estuvo Nicki Nicole, junto con otros artistas e influencers internacionales.

Según medios españoles, después de la fiesta ambos habrían sido vistos en actitudes cariñosas.

Días después, la cantante apareció en el estadio Johan Cruyff para el Trofeo Joan Gamper el pasado 10 de agosto, vistiendo una camiseta de Yamal. Un detalle que no pasó desapercibido fue que las cámaras captaron al jugador con su celular, cuyo fondo de pantalla era una foto de la argentina.

La especulación creció aún más cuando, tras el partido en el que el Barcelona venció 3-0 al Mallorca el 16 de agosto (con gol incluido de Yamal), ambos viajaron a Mónaco para pasar dos días juntos. Las imágenes de su escapada, compartidas en redes, se viralizaron rápidamente.

Finalmente, la confirmación llegó en el cumpleaños de Nicki Nicole, sellando oficialmente la relación entre una de las promesas más grandes del fútbol europeo y una de las artistas argentinas más reconocidas del momento.

Entrevista Adrián Luna Martinetti