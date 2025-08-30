Terry Crews es “la persona menos odiada del mundo”. Sí, el que hizo a Latrell Spencer en ‘¿Y dónde están las rubias?‘, tiene su ejército de fans.

Su personalidad y otras cualidades hicieron que la revista People lo ubicara por encima de estrellas más famosas en una de sus tradicionales listas.

Aunque muchos solo lo recuerdan por su papel de Latrell Spencer en ‘¿Y dónde están las rubias?‘ (y no los juzgamos), su historia tiene más capítulos, algunos de los cuales incluyen golpes, escándalos y resiliencia.

La triste infancia de Terry Crews

Crews creció en Flint, Michigan, en un entorno de pobreza y violencia doméstica. La estricta religiosidad pentecostal de su familia reprimía la expresión emocional y sexual.

Desde niño, enfrentó un modelo rígido de masculinidad basado en la fuerza física. Sus pasiones por el arte y la creatividad eran limitadas por la represión familiar y social.

Presenció episodios de violencia física y emocional de su padre a su madre. Humillaciones, golpes y una atmósfera constante de miedo marcaron su infancia.

Estas experiencias moldearon su fortaleza y sensibilidad hacia la salud mental. También influyeron en su lucha posterior contra la adicción y la búsqueda de sanación emocional.

Terry Crews fue jugador profesional de la NFL durante cinco temporadas en los años 90. Participó en 32 partidos antes de comenzar su carrera actoral.

El caso de acoso sexual que vivió Terry Crews

En 2016, Crews fue víctima de acoso sexual durante una fiesta en Hollywood. Adam Venit, alto ejecutivo de la agencia William Morris Endeavor, lo tocó sin su consentimiento ante su esposa.

Decidió controlar su reacción, consciente de las limitadas oportunidades para un hombre negro en Hollywood. Luego denunció el caso, aunque la fiscalía no continuó la acusación por prescripción.

Terry se convirtió en un portavoz del movimiento #MeToo para hombres. Su experiencia le permitió apoyar a otros y visibilizar el acoso sexual en la industria.

La historia detrás de Latrell Spencer

Terry Crews como Latrell Spencer.

Su papel más icónico es Latrell Spencer, en ‘¿Y dónde están las rubias?’. La divertida interpretación de “A Thousand Miles” lo convirtió en un fenómeno viral.

Según un artículo del Tiempo Latino, el personaje de Latrell Spencer está inspirado en personas reales que Terry Crews conoció durante su tiempo como jugador en la NFL.

Crews reveló que se basó en compañeros de la NFL, quienes combinaban un exterior de macho rudo con modales amables y encantadores, lo que se reflejó en la personalidad bulliciosa y carismática de Latrell.

Además, la interpretación de Crews tuvo total libertad creativa, lo que le permitió llevar ese personaje a una icónica escena famosa de la película, la de cantar A Thousand Miles en el auto, grabada en una sola toma.

Terry Crews en ‘Los Mercenarios’.

En ‘Los Mercenarios‘, interpretó a Hale Caesar, un experto en armas con dosis de humor.

También participó en ‘Deadpool 2’, ‘Norbit‘, ‘Terminator: Salvation’, ‘Gamer‘ y ‘Scary Movie 5‘.

Terry Crews en ‘Los Mercenarios’.

En televisión, su papel como teniente Terry Jeffords en ‘Brooklyn Nine-Nine’ lo consolidó como figura querida. Actualmente, conduce America’s Got Talent: Fantasy League y trabaja en animación y producción ejecutiva.

El Terry Crews real

Crews es artista plástico y diseñador, con líneas propias de muebles y papel tapiz. Participa en proyectos que promueven la salud mental y temas sociales relevantes.

Su vida combina humor, acción y creatividad con un compromiso social notable. Cada faceta de su carrera refleja resiliencia, talento y humanidad.

Más que una estrella del cine

Terry Crews es el anfitrión de America’s Got Talent.

Terry Crews demuestra que detrás de la risa y los músculos hay una historia de lucha. Sus capítulos tristes y felices enseñan sobre resiliencia, activismo y autenticidad.

Hoy es admirado no solo por su talento, sino también por la manera en que enfrenta la vida. Un ejemplo de cómo la fortaleza personal y la empatía pueden trascender la fama.

