El thriller de terror ‘La hora de la desaparición‘, dirigido por Zach Cregger, se ha consolidado como uno de los grandes éxitos cinematográficos de 2025.

Tras narrar la misteriosa desaparición de 17 niños en un pequeño suburbio de Pensilvania, la película debutó con 42,5 millones de dólares en Estados Unidos y 70 millones a nivel mundial en su primer fin de semana.

Además, alcanzó un inusual 100% en Rotten Tomatoes en sus primeras críticas, cifra que actualmente se mantiene en un sólido 95%.

La pose que evoca un recuerdo histórico

En entrevista con Entertainment Weekly, el director explicó una de las imágenes más perturbadoras de ‘La hora de la desaparición’: la postura rígida, con los brazos extendidos, de los niños que corren en una de las escenas más impactantes.

Señaló que esta representación pudo haber surgido de manera subconsciente a partir de la icónica fotografía de la guerra de Vietnam, conocida como El Terror de la Guerra.

Fotografía ‘El terror de la guerra’.

En la imagen histórica, una niña aparece huyendo tras un ataque de napalm, con los brazos extendidos y el rostro marcado por el horror.

“Creo que esa imagen es horrible, y la forma en que extiende los brazos me mató”, afirmó Cregger, reconociendo que quizá esa fue la semilla visual que inspiró la inquietante escena de su película.

Entre el simbolismo y el misterio

El cineasta también señaló una conexión involuntaria entre el título de la cinta y la forma en que los niños corren. Según explicó, alguien le mencionó que la etimología de la palabra hacía referencia a “armas pequeñas”, un detalle que le pareció “una locura”.

Más allá de explicaciones concretas, la decisión de Cregger de mantener la imagen abierta a múltiples interpretaciones aporta a la atmósfera perturbadora de ‘La hora de la desaparición’.

La conexión con la fotografía de Vietnam no solo añade un subtexto histórico de trauma y pérdida, sino que también refuerza la sensación de impotencia que recorre la película.

El director deja claro que no todo en la cinta está diseñado para tener respuestas cerradas. En cambio, invita al espectador a sumergirse en los símbolos y a especular sobre lo que realmente ocurre en la historia.

Tráiler de ‘La hora de la desaparición’

