Trump recuerda el atentado a las Torres Gemelas y justifica la guerra contra Irán

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este viernes, 11 de septiembre de 2026, la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para defender la guerra contra Irán y prometer que la República Islámica nunca tendrá un arma nuclear, informó EFE.

Durante el homenaje celebrado en el Pentágono, Trump agradeció a las Fuerzas Armadas su labor para impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. El mandatario calificó a la República Islámica como el principal patrocinador del terrorismo en el mundo.

Trump también vinculó la respuesta actual de Estados Unidos con los atentados de 2001. “Nunca, jamás, olvidaremos”, afirmó. Además, aseguró que Washington no tiene otra opción que luchar para alcanzar la victoria.

La guerra contra Irán enfrenta desafíos

Estados Unidos lleva más de seis meses en una guerra contra Irán. El conflicto no ha conseguido el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás.

La guerra también podría tener consecuencias políticas para los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre. El bloqueo del estrecho de Ormuz ha provocado un aumento del precio de la gasolina, una situación que podría afectar al Gobierno de Trump.

El mandatario decidió conmemorar el 11-S en el Pentágono, en lugar de acudir a la Zona Cero de Nueva York. Allí participaron el vicepresidente JD Vance, los expresidentes vivos del país y el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, según EFE.

Hegseth defiende la presión sobre Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó durante el acto la estrategia militar estadounidense. Aseguró que la presión económica sobre Irán “aumenta cada día”.

Hegseth también afirmó que Estados Unidos mantiene el “control” del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo.

Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono dejaron cerca de 3 000 muertos. Aquellos ataques desencadenaron la llamada guerra contra el terrorismo y la posterior invasión estadounidense de Afganistán, recordó EFE.

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