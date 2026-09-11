Torres Gemelas: Biden, Obama y Mamdani recuerdan el 11-S en Nueva York

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Nueva York conmemoró este viernes, 11 de septiembre de 2026, el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre con una ceremonia en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas. Los expresidentes Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden participaron en el acto junto al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, según informó EFE.

La ceremonia no contó con la presencia del actual presidente, Donald Trump. El mandatario, nacido en Nueva York, acudió en cambio al homenaje celebrado en el Pentágono, en Virginia. Allí impactó el tercer avión secuestrado durante los atentados, en un ataque que dejó 184 muertos.

Familias recuerdan a sus seres queridos tras ataque a las Torres Gemelas

Familiares de las víctimas se reunieron alrededor del Memorial del 11-S. Muchos llevaron fotografías de quienes murieron aquel día. Entre las víctimas estuvieron pasajeros y tripulantes de los aviones, trabajadores de las Torres Gemelas, bomberos, otros equipos de emergencia y transeúntes.

A las 08:46, hora en que el primer avión impactó contra la torre norte, comenzó oficialmente la ceremonia. Tras la interpretación del himno estadounidense, se leyeron los nombres de los fallecidos y se guardaron varios momentos de silencio, detalló EFE.

El homenaje también recuerda a las víctimas del atentado contra el World Trade Center ocurrido en 1993.

El recuerdo del 11-S permanece en Nueva York con columnas de luz natural

Los atentados dejaron una huella que continúa décadas después. Miles de personas han muerto posteriormente por enfermedades relacionadas con la contaminación generada por los residuos de la zona cero.

Como parte de las conmemoraciones, el Oculus proyectará dos columnas de luz natural sobre el suelo alrededor de las 10:30. Por la noche, el cielo de Nueva York volverá a iluminarse con dos haces de luz artificial, conocidos como el Tributo en Luz.

De esta manera, la ciudad mantiene viva la memoria de las víctimas y de todos quienes participaron en las labores de rescate y recuperación tras los atentados, indicó EFE.

Con información de EFE

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