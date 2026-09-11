Las Torres Gemelas aparecían en estas ocho series y películas, pero sus escenas fueron cortadas tras el 11-S

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Varias producciones de cine y televisión modificaron sus escenas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center dejaron una marca duradera en la industria audiovisual, afectando la producción y edición de diversos contenidos.

Diversas películas y series modificaron avances, créditos, diálogos y finales completos para evitar asociaciones directas con la tragedia.

‘Spider-Man’

‘Spider-Man’.

En una escena del trailer promocional, un helicóptero quedaba atrapado en una red gigante tendida entre las dos torres, creada por la telaraña de Spiderman.

Tras los atentados, Sony retiró el trailer, eliminó afiches con el complejo y quitó tomas del World Trade Center, agregando la escena del héroe con la bandera estadounidense.

‘Los Simpson’

‘Los Simpson’.

En varias escenas del capítulo ‘Homero contra la ciudad de Nueva York’, las torres funcionaban como escenario central y el chiste principal giraba en torno a ellas.

Aunque el episodio no fue reeditado de inmediato, durante un tiempo dejó de circular con normalidad en la programación de Estados Unidos, debido a la cercanía de sus imágenes con el lugar de los atentados. Con los años, volvió a incluirse en las programaciones y posteriormente llegó a las plataformas de streaming.

‘Zoolander’

‘Zoolander’.

En una escena del horizonte de Manhattan, las estructuras del World Trade Center aparecían en el fondo.

La producción recurrió a la edición digital en postproducción para borrar las torres de la toma antes de su llegada a los cines.

‘Lilo y Stitch’

‘Lilo y Stitch’.

En una de las escenas de persecución, los protagonistas utilizaban un Boeing 747 secuestrado que sobrevolaba Honolulu y golpeaba un edificio.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Disney reemplazó el avión por una nave espacial y trasladó la acción a las montañas de Hawái.

‘Hombres de negro 2’

‘Hombres de negro 2’.

En la escena final original, la batalla final entre los protagonistas y la amenaza alienígena se desarrollaba en el complejo del World Trade Center.

La secuencia fue descartada y se volvió a filmar para ubicar la acción en la Estatua de la Libertad.

‘Sexo en la ciudad’ (Sex and the City)

‘Sexo en la ciudad’ (Sex and the City).

En la escena del intro original, se mostraba el skyline de Nueva York con las Torres Gemelas.

Después del 11 de septiembre de 2001, la producción reeditó la cabecera para eliminar esas imágenes, un cambio sutil que los fans notaron inmediatamente.

‘La ley y el orden’

‘La ley y el orden’.

En los créditos iniciales de la serie, algunas imágenes de Nueva York que mostraban las Torres Gemelas fueron eliminadas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Además, se añadió una escena con una dedicatoria especial en homenaje a los policías y bomberos.

‘Los Soprano’

‘Los Soprano’.

En la escena de los créditos iniciales, se observaba el reflejo de las torres a través del espejo retrovisor del auto de Tony Soprano.

A partir de la cuarta temporada, esa imagen fue eliminada silenciosamente, convirtiéndose en uno de los cambios más citados de la televisión.

Estas modificaciones demuestran cómo el impacto del 11 de septiembre transformó las decisiones de producción en Hollywood y la televisión abierta.

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