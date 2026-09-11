Las Torres Gemelas también quedaron para siempre en el cine y la televisión

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Antes del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas eran parte del paisaje de Nueva York y aparecían con frecuencia en películas y series.

Después de los atentados, su presencia en pantalla cambió: algunas producciones las muestran como parte de la historia, mientras otras cuentan lo que ocurrió antes, durante o después de aquel día.

Estas son 5 películas y series que permiten volver a ellas desde distintas historias:

1. ‘Independence Day’ (Día de la Independencia)

‘Independence Day’.

¿Te acuerdas de las Torres Gemelas en una película de extraterrestres?

En Independence Day, una invasión alienígena pone al mundo contra las cuerdas y Nueva York también se convierte en escenario de la destrucción.

📍 Dónde verla: Disney+

2. ‘Los ataques con ántrax’

‘Los ataques con ántrax’.

El 11 de septiembre no fue el único ataque que estremeció a EE. UU. ese año.

Esta docuserie reconstruye la investigación del FBI por las cartas contaminadas con ántrax que comenzaron a llegar pocos días después de los atentados.

Una historia real que llevó al país a vivir otra ola de miedo.

📍 Dónde verla: Netflix

3. ‘¿Cuánto vale la vida?’

‘¿Cuánto vale la vida?’.

¿Cómo se pone precio a una vida que se perdió?

Esa es la pregunta que enfrenta el abogado interpretado por Michael Keaton después de los atentados del 11 de septiembre.

La película muestra la batalla legal y humana detrás de las indemnizaciones para las familias de las víctimas.

📍 Dónde verla: Netflix

4. ‘The Walk’ (En la cuerda floja)

‘The Walk’.

Antes de convertirse en un símbolo de una tragedia, las Torres Gemelas fueron escenario de una hazaña que parecía imposible.

La película cuenta la historia de Philippe Petit, el francés que en 1974 caminó sobre un cable tendido entre las dos torres.

Sí, ocurrió de verdad.

📍 Dónde verla: Apple TV

5. ‘Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo’

‘Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo’.

¿Qué pasó realmente antes y después del 11 de septiembre?

Esta docuserie revisa los atentados, sus antecedentes y las decisiones políticas y militares que cambiaron al mundo después de ese día.

Incluye testimonios de sobrevivientes y figuras políticas.

📍 Dónde verla: Netflix

Pero las Torres Gemelas no solo dejaron una huella en el cine. También cambiaron para siempre la vida de quienes estuvieron vinculados al hombre detrás de los atentados.

¿Qué pasó con sus hijos después de la muerte de Osama bin Laden? Uno de ellos incluso terminó tomando un camino muy distinto al de su padre.

Te contamos qué fue de Omar bin Laden y cómo construyó su vida en este informe: A 25 años del 11-S, ¿qué pasó con los hijos de Osama Bin Laden? Uno hasta es pintor

Te recomendamos

Más información de cine y series